PSG l-a transferat pe Khvicha Kvaratskhelia de la Napoli! Peste 70 de milioane de euro pentru lovitura iernii în mercato - Antena Sport

La Napoli a ajuns în vara lui 2022, iar de atunci a adunat 107 meciuri, în care a marcat de 30 de ori și a oferit 29 de pase decisive. În momentul de față, starul din Georgia este cotat la suma de 85 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Atac la adresa fanilor lui PSG

Neymar s-a despărţit de PSG în vara anului 2023, atunci când Al Hilal a plătit 90 de milioane de euro pentru transferul său de la formaţia din Ligue 1. Ajuns la Paris în 2017, atunci când PSG plătea 222 de milioane de euro Barcelonei, sumă record pentru un transfer, Neymar nu a devenit niciodată idolul de pe Parc des Princes aşa cum s-ar fi aşteptat.

„Am decis să plec de la PSG şi a venit această ofertă de la Al Hilal. Nu mai eram fericit la PSG. Clubul şi antrenorul nu se mai bazau pe mine. Ei au discutat acest lucru cu mine, aşa că a trebuit să iau o decizie şi mi-a plăcut oferta de la Al Hilal.

Am avut ocazia de a cunoaşte clubul, cultura locală şi campionatul. Am fost surprins de modul în care am fost primit şi de bunătatea fanilor. Campionatul se dezvoltă, la fel şi echipa noastră. Sunt sigur că am luat decizia corectă de a veni aici.

Primul an la PSG a fost grozav. Am fost primit foarte bine de francezi. Ultimii 2-3 ani nu au mai fost la fel. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Messi. Nu a fost corect, deoarece am dat totul pe teren. Nu ţin ranchiună, dar am fost întristat de modul în care fanii m-au tratat, mai ales când au venit la mine acasă şi m-au insultat. Au mers prea departe.

Relaţia nu s-a mai bazat pe respect, cu toate că i-am respectat mereu. A fost o situaţie foarte complicată. M-a întristat modul în care am fost tratat, dar până la urmă s-a terminat”, a declarat Neymar, potrivit mundodeportivo.com.