Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Radu Drăgușin, veste proastă din Anglia. De ce are şanse minime să mai joace la Tottenham - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Radu Drăgușin, veste proastă din Anglia. De ce are şanse minime să mai joace la Tottenham

Radu Drăgușin, veste proastă din Anglia. De ce are şanse minime să mai joace la Tottenham

Radu Constantin Publicat: 6 noiembrie 2025, 20:16

Comentarii
Radu Drăgușin, veste proastă din Anglia. De ce are şanse minime să mai joace la Tottenham

Radu Drăguşin, în tricoul lui Tottenham / Profimedia

Micky van de Ven a marcat un gol fabulos în meciul cu Copenhaga, scor 4-0, din Champions League, iar conducerea vrea să-i pună un nou contract pe masă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăguşin primeşte o veste proastă. Prinicipalul lui concurent pentru postul de titular traversează cea mai bună perioadă a carierei. Cum se află în vârf de formă, presa britanică anunţă că Tottenham a decis să îi ofere un nou contract, deși actuala înțelegere expiră în 2029. Se anunţă şi un salariu important pentru jucător, astfel încât să nu fie tentat să părăsească echipa pentru un alt contract mai bun.

Micky van de Ven a fost preferatul pentru postul de titular în centrul apărării lui Spurs, chiar şi în perioada în care Ange Postecoglu era antrenor, iar Radu Drăguşin avea şanse să joace şi nu era accidentat. Acum, misiunea românului pare din ce în ce mai grea, în contextul în care revine după o lungă perioadă de pauză. Radu Drăgușin (23 de ani) a suferit o ruptură de ligament încrucișat la începutul anului.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
Fanatik.ro
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
22:22
„Dacă jucam 11 contra 11, puteam să câștigăm”. Darius Olaru, mesaj ferm după Basel – FCSB 3-1. Ce a spus despre golul marcat
22:21
David Miculescu, iritat după Basel – FCSB 3-1: “Nu i-am simţit atât de puternici! Am fost peste ei la început”
22:21
Gigi Becali a anunțat un nou transfer, după 1-3 cu Basel: „Trebuie să luăm”
22:13
Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat: „Era 99% făcut!”
22:06
“Mai credeţi în calificare?” Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri după Basel – FCSB 3-1: “Trebuie să alegem”
22:05
Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1
Vezi toate știrile
1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 3 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 4 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 5 Ce notă a primit Istvan Kovacs din partea englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool 6 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență