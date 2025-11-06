Radu Drăgușin, veste proastă din Anglia. De ce are şanse minime să mai joace la Tottenham - Antena Sport

Micky van de Ven a marcat un gol fabulos în meciul cu Copenhaga, scor 4-0, din Champions League, iar conducerea vrea să-i pună un nou contract pe masă.

Radu Drăguşin primeşte o veste proastă. Prinicipalul lui concurent pentru postul de titular traversează cea mai bună perioadă a carierei. Cum se află în vârf de formă, presa britanică anunţă că Tottenham a decis să îi ofere un nou contract, deși actuala înțelegere expiră în 2029. Se anunţă şi un salariu important pentru jucător, astfel încât să nu fie tentat să părăsească echipa pentru un alt contract mai bun.

Micky van de Ven a fost preferatul pentru postul de titular în centrul apărării lui Spurs, chiar şi în perioada în care Ange Postecoglu era antrenor, iar Radu Drăguşin avea şanse să joace şi nu era accidentat. Acum, misiunea românului pare din ce în ce mai grea, în contextul în care revine după o lungă perioadă de pauză. Radu Drăgușin (23 de ani) a suferit o ruptură de ligament încrucișat la începutul anului.