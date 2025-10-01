Tottenham nu-l lasă pe Radu Drăguşin la naţională. Anunţul englezilor: "Speranţele lor sunt în joc" - Antena Sport

Închide meniul
Tottenham nu-l lasă pe Radu Drăguşin la naţională. Anunţul englezilor: "Speranţele lor sunt în joc"

Tottenham nu-l lasă pe Radu Drăguşin la naţională. Anunţul englezilor: "Speranţele lor sunt în joc"

Tottenham nu-l lasă pe Radu Drăguşin la naţională. Anunţul englezilor: “Speranţele lor sunt în joc”

Publicat: 1 octombrie 2025, 11:03

Tottenham nu-l lasă pe Radu Drăguşin la naţională. Anunţul englezilor: Speranţele lor sunt în joc

Radu Drăguşin/ Profimedia

Tottenham nu-l lasă pe Radu Drăguşin la echipa naţională, pentru partidele cu Moldova şi Austria din această lună. Meciul “de foc” cu austriecii din preliminariile World Cup 2026 va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, pe 12 octombrie, de la 21:45.

Radu Drăguşin încă nu e refăcut complet după accidentarea suferită la sfârşitul lunii ianuarie, într-un meci cu Elfsborg, din grupa de Europa League. El a avut nevoie de operaţie după ce a fost diagnostica cu ruptură de ligamente încrucişate.

Tottenham nu-l lasă pe Radu Drăguşin la naţională

Mircea Lucescu spera să-l aibă în lot pe Radu Drăguşin pentru duelurile din această lună. Selecţionerul l-a trecut pe fundaşul central pe lista preliminară de convocări, însă englezii au anunţat că el nu va fi apt pentru meciurile României.

Concret, presa britanică a dezvăluit faptul că cei de la Tottenham i-au convins pe români să nu-l convoace pe Radu Drăguşin la naţională, în această lună. Fundaşul îşi va continua astfel recuperarea, în vederea revenirii pe teren, ţinând cont că el nu a mai bifat niciun meci de la momentul accidentării.

“Tottenham a convins România să nu-l convoace pe Radu Drăgușin, în ciuda faptului că speranțele lor de a ajunge la Campionatul Mondial sunt în joc.

Fundașul central, în vârstă de 23 de ani, a fost inclus săptămâna trecută pe o listă preliminară pentru meciurile din octombrie”, au notat cei de la thesun.co.uk.

Radu Drăguşin a revenit la antrenamentele lui Tottenham

Florin Manea a transmis că Radu Drăgușin a început deja antrenamentele cu jucătorii lui Tottenham. Impresaul a spus că românul ar putea fi apt de joc la jumătatea lunii octombrie, însă a precizat că șansele de a prinde meciurile echipei naționale sunt minime.

“Radu a început antrenamentele cu echipa, dar nu a intrat în adversitate foarte tare.

Cred că săptămâna viitoare o să fie în full. Eu cred că la jumătatea lui octombrie o să și joace. Din păcate, nu cred că va prinde meciurile naționalei, nu cred că poate să joace, dar, din ce știu eu, cred că o să fie alături de colegi, o să vină până acasă. El e bine fizic, dar trebuie să fim foarte precauți, să nu riște o recidivă, asta e problema.

Dar el e pregătit, se antrenează de o lună de zile cu echipa, dar nu în totalitate. În octombrie face opt luni de la operație. Cu moralul e foarte bine, e puțin nerăbdător să joace, dar l-am calmat, i-am spus ‘Ai stat atât, mai stai un pic, nu-i problemă. Mai ai un pic’”, a spus Florin Manea, la fanatik.ro.

