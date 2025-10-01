Tottenham nu-l lasă pe Radu Drăguşin la naţională. Anunţul englezilor: "Speranţele lor sunt în joc" - Antena Sport

Tottenham nu-l lasă pe Radu Drăguşin la echipa naţională, pentru partidele cu Moldova şi Austria din această lună. Meciul “de foc” cu austriecii din preliminariile World Cup 2026 va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, pe 12 octombrie, de la 21:45.

Radu Drăguşin încă nu e refăcut complet după accidentarea suferită la sfârşitul lunii ianuarie, într-un meci cu Elfsborg, din grupa de Europa League. El a avut nevoie de operaţie după ce a fost diagnostica cu ruptură de ligamente încrucişate.

Tottenham nu-l lasă pe Radu Drăguşin la naţională

Mircea Lucescu spera să-l aibă în lot pe Radu Drăguşin pentru duelurile din această lună. Selecţionerul l-a trecut pe fundaşul central pe lista preliminară de convocări, însă englezii au anunţat că el nu va fi apt pentru meciurile României.

Concret, presa britanică a dezvăluit faptul că cei de la Tottenham i-au convins pe români să nu-l convoace pe Radu Drăguşin la naţională, în această lună. Fundaşul îşi va continua astfel recuperarea, în vederea revenirii pe teren, ţinând cont că el nu a mai bifat niciun meci de la momentul accidentării.

“Tottenham a convins România să nu-l convoace pe Radu Drăgușin, în ciuda faptului că speranțele lor de a ajunge la Campionatul Mondial sunt în joc.