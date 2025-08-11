Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ratare uluitoare a lui Marcus Rashford în Trofeul Joan Gamper. Barcelona a "demolat-o" pe Como cu 5-0 - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ratare uluitoare a lui Marcus Rashford în Trofeul Joan Gamper. Barcelona a “demolat-o” pe Como cu 5-0
VIDEO

Ratare uluitoare a lui Marcus Rashford în Trofeul Joan Gamper. Barcelona a “demolat-o” pe Como cu 5-0

Andrei Nicolae Publicat: 11 august 2025, 9:31

Comentarii
Ratare uluitoare a lui Marcus Rashford în Trofeul Joan Gamper. Barcelona a demolat-o pe Como cu 5-0

Ratarea lui Marcus Rashford din trofeul Joan Gamper / YouTube FC Barcelona

FC Barcelona continuă să îşi zdrobească adversarii în meciurile de pregătire.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu mai puţin de o săptămână înainte de reluarea campionatului spaniol, FC Barcelona a câştigat Trofeul Joan Gamper, după ce a trecut de Como, scor 5-0.

Barcelona a câștigat Trofeul Joan Gamper, într-un meci marcat și de ratarea lui Rashford

Fermin Lopez a deschis scorul în minutul 21, iar în minutul 35 a punctat din nou. La doar două minute, Marcus Rashford, împrumutat la Barça pentru acest sezon, l-a servit perfect pe Raphinha, care nu a trebuit decât să împingă mingea în poartă, potrivit news.ro.

Apoi, Raphinha a devenit pasator pentru Yamal, care a marcat înainte de pauză, iar tanârul jucător a recidivat şi a punctat din nou în minutul 49. Înainte ca Yamal să stabilească scorul final în a doua repriză, Marcus Rashford a ratat o ocazie rarisimă cu poarta goală. Atacantul englez a trecut printr-un dribling de portarul italienilor, după care a dat pe lângă poartă.

Reclamă
Reclamă

FC Barcelona începe noul sezon în LaLiga la 16 august, cu Mallorca, în deplasare.

Rezumatul complet al meciului pentru trofeul Joan Gamper:

Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilorMomentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Observator
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
10:44
Virgil van Dijk, dezamăgit. Ce a spus despre cei care au stricat momentul de reculegere pentru Diogo Jota
10:40
Dan Şucu, un nou tun financiar la Genoa! Vedeta echipei va ajunge la AC Milan. Detalii de ultimă oră
10:01
“Nu-mi aduc două nopți la rând în același pat”. Edi Iordănescu, “în corzi” după o victorie dramatică în campionat
9:59
Culisele transferului lui Dennis Man la PSV! Ce i se pregăteşte tricolorului. Olandezii au dat cărţile pe faţă
9:43
Cum a ajuns FCSB în criză. Cea mai mare problemă a campioanei: “Joacă meciurile în 10 oameni”
9:11
Cum a reacționat galeria FCSB-ului după al treilea eșec din Liga 1. Ce s-a cântat în sectorul fanilor Sloboziei
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 3 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 4 FCSB – Unirea Slobozia 0-1. Campioana, a treia înfrângere la rând în campionat! Un dinamovist a “răpus-o” 5 Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant 6 FotoMihai Rotaru, apariţie de senzaţie! A venit la meciul Universităţii Craiova cu o maşină de 400.000 de euro!
Citește și
Cele mai citite
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”