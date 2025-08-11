Ratare uluitoare a lui Marcus Rashford în Trofeul Joan Gamper. Barcelona a "demolat-o" pe Como cu 5-0 - Antena Sport

FC Barcelona continuă să îşi zdrobească adversarii în meciurile de pregătire.
Cu mai puţin de o săptămână înainte de reluarea campionatului spaniol, FC Barcelona a câştigat Trofeul Joan Gamper, după ce a trecut de Como, scor 5-0.
Barcelona a câștigat Trofeul Joan Gamper, într-un meci marcat și de ratarea lui Rashford
Fermin Lopez a deschis scorul în minutul 21, iar în minutul 35 a punctat din nou. La doar două minute, Marcus Rashford, împrumutat la Barça pentru acest sezon, l-a servit perfect pe Raphinha, care nu a trebuit decât să împingă mingea în poartă, potrivit news.ro.
Apoi, Raphinha a devenit pasator pentru Yamal, care a marcat înainte de pauză, iar tanârul jucător a recidivat şi a punctat din nou în minutul 49. Înainte ca Yamal să stabilească scorul final în a doua repriză, Marcus Rashford a ratat o ocazie rarisimă cu poarta goală. Atacantul englez a trecut printr-un dribling de portarul italienilor, după care a dat pe lângă poartă.
Rashford with the miss the season before it’s even started👀 pic.twitter.com/cshyZQGUTa
— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) August 10, 2025
FC Barcelona începe noul sezon în LaLiga la 16 august, cu Mallorca, în deplasare.
Rezumatul complet al meciului pentru trofeul Joan Gamper:
FC Barcelona 5⃣-0⃣ Como pic.twitter.com/UOkEXf0peu
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 10, 2025