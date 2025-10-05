Răzvan Lucescu răsuflă ușurat! PAOK a învins-o pe Olympiacos și a oprit o "secetă" de victorii - Antena Sport

Închide meniul
Răzvan Lucescu răsuflă ușurat! PAOK a învins-o pe Olympiacos și a oprit o "secetă" de victorii

Răzvan Lucescu răsuflă ușurat! PAOK a învins-o pe Olympiacos și a oprit o "secetă" de victorii

Răzvan Lucescu răsuflă ușurat! PAOK a învins-o pe Olympiacos și a oprit o “secetă” de victorii

Andrei Nicolae Publicat: 5 octombrie 2025, 23:38

Răzvan Lucescu răsuflă ușurat! PAOK a învins-o pe Olympiacos și a oprit o secetă de victorii

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu, a învins-o la limită pe Olympiacos într-unul dintre cele mai tari derby-uri ale campionatului grec. Alb-roșiii au deschis scorul, însă echipa românului a întors rezultatul în partea a doua și și-a asigurat cele trei puncte.

În urma partidei de pe Toumba, PAOK a urcat pe locul secund în ierarhie și nu i-a permis rivalei sale să vină pe “fotoliul” de lider. Pe prima poziție din Superliga Greciei rămâne după șase etape AEK Atena, care s-a impus acum puțin timp grație unui penalty transformat de Răzvan Marin.

Răzvan Lucescu și PAOK, prima victorie după cinci meciuri

Campioana Greciei, Olympiacos, a deschis scorul pe stadionul Toumba în minutul 22, prin Chiquinho şi a intrat în avantaj la vestiare. Taison a egalat pentru gazde, din pasa lui Zivkovic, în minutul 63. Acelaşi Zivkovic a transformat un penalty în minutul 75, aducând-o pe PAOK la conducere. Konstantelias a avut un gol anulat de VAR, în minutul 84, iar PAOK Salonic s-a impus cu 2-1.

Echipa lui Răzvan Lucescu e pe locul secund al clasamentului, cu 14 puncte, la doar două puncte de lider, AEK. Olympiacos este a treia, cu 13 puncte.

PAOK nu mai câștigase de cinci meciuri în toate competițiile, perioadă în care adunase trei remize și două eșecuri în campionat și în Europa League.

1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 3 Unde s-a ajuns! Marian Iancu l-a făcut “Dobitocule” pe Mircea Lucescu, în direct. Moderatorul a intervenit: “E mizerabil” 4 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 5 Mirel Rădoi, cinci schimbări în echipa de start pentru derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Pe cine va miza antrenorul 6 Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid – Villarreal 3-1
