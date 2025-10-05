Răzvan Lucescu răsuflă ușurat! PAOK a învins-o pe Olympiacos și a oprit o "secetă" de victorii - Antena Sport

PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu, a învins-o la limită pe Olympiacos într-unul dintre cele mai tari derby-uri ale campionatului grec. Alb-roșiii au deschis scorul, însă echipa românului a întors rezultatul în partea a doua și și-a asigurat cele trei puncte.
În urma partidei de pe Toumba, PAOK a urcat pe locul secund în ierarhie și nu i-a permis rivalei sale să vină pe “fotoliul” de lider. Pe prima poziție din Superliga Greciei rămâne după șase etape AEK Atena, care s-a impus acum puțin timp grație unui penalty transformat de Răzvan Marin.
Răzvan Lucescu și PAOK, prima victorie după cinci meciuri
Campioana Greciei, Olympiacos, a deschis scorul pe stadionul Toumba în minutul 22, prin Chiquinho şi a intrat în avantaj la vestiare. Taison a egalat pentru gazde, din pasa lui Zivkovic, în minutul 63. Acelaşi Zivkovic a transformat un penalty în minutul 75, aducând-o pe PAOK la conducere. Konstantelias a avut un gol anulat de VAR, în minutul 84, iar PAOK Salonic s-a impus cu 2-1.
Echipa lui Răzvan Lucescu e pe locul secund al clasamentului, cu 14 puncte, la doar două puncte de lider, AEK. Olympiacos este a treia, cu 13 puncte.
PAOK nu mai câștigase de cinci meciuri în toate competițiile, perioadă în care adunase trei remize și două eșecuri în campionat și în Europa League.
