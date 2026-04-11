Românul convocat de Luciano Spalletti în lotul lui Juventus pentru meciul cu Atalanta

Partida dintre Atalanta și Juventus, programată sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 21:45, aduce o veste importantă pentru fotbalul românesc. Tânărul portar Riccardo Radu a fost convocat în lotul torinezilor pentru confruntarea cu Atalanta.

Decizia îi aparține antrenorului Luciano Spalletti, care se confruntă cu probleme serioase între buturi. Titularul din ultimele etape, Mattia Perin, s-a accidentat în partida precedentă cu Genoa și nu va putea evolua în duelul cu Atalanta.

În aceste condiții, postul de titular va fi ocupat de Michele Di Gregorio, iar pentru completarea lotului, tehnicianul italian a apelat la soluția oferită de academia clubului: Riccardo Radu, în vârstă de doar 18 ani.

Convocarea reprezintă un moment important în cariera tânărului portar român, care face astfel un pas semnificativ spre prima echipă a lui Juventus.