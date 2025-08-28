Ruben Amorim, criticat în Anglia după umilința istorică cu Grimsby Town - Antena Sport

Ruben Amorim, antrenorul lui Manchester United, a fost criticat dur de presa engleză după umilinţa în faţa lui Grimsby Town, echipă de liga a patra, în Cupa Ligii engleze, relatează L’Equipe.
Remiza dezamăgitoare, 1-1, a lui Manchester United pe terenul lui Fulham, duminică, în etapa a doua din Premier League, stârnise deja critici dure la adresa lui Ruben Amorim, critici care nu s-au făcut decât să se intensifice în ultimele ore, după ce ce “diavolii roşii” au fost eliminaţi din Cupa Ligii engleze de Grimsby Town.
Ruben Amorim a fost criticat după ce Manchester United a fost eliminată de Grimsby Town din Cupa Ligii
O analiză împărtăşită de fostul mijlocaş de la Crystal Palace, Jobi McAnuff: “Este o nebunie că el (Amorim) este atât de ataşat de sistemul său de joc, indiferent de circumstanţele din timpul unui meci. Îi obligă pe jucători să joace pe anumite poziţii pentru a respecta acest sistem, este derutant. Nu există nicio flexibilitate.”, notează agerpres.ro.
“Ar putea supravieţui unei înfrângeri pe Old Trafford (împotriva lui Burnley, sâmbătă)”, a subliniat ironic și Jamie Jackson în The Guardian.
Mai mulţi confraţi ai săi prezintă ca inevitabilă plecarea lui Amorim în viitorul apropiat, chiar dacă acesta este legat de United până în 2027.
“Limbajul său corporal a semănat cu cel al unui antrenor sortit eşecului o bună parte a serii. La un moment dat, chiar s-a certat cu secundul său, Carlos Fernandes”, a remarcat Samuel Luckhurst de la Manchester Evening News.
“Îndrăzneala, exuberanţa tinerească care i-au adus numirea au dispărut şi au fost înlocuite de aspectul bântuit al unui antrenor care ştie – şi poate a bănuit întotdeauna – că acest job nu este pentru el”, a scris Jason Burt, un ziarist influent de la The Telegraph.
Joi, The Athletic a anunţat că şefii lui United vor discuta despre viitorul lui Amorim în pauza rezervată meciurilor echipelor naţionale.