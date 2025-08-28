Ruben Amorim, criticat în Anglia după umilința istorică cu Grimsby Town - Antena Sport

Ruben Amorim, lucrat de jucători? Ce a putut declara după umilinţa lui Manchester United: “Au transmis un mesaj clar”

Ruben Amorim, antrenorul lui Manchester United, a fost la pământ după umilinţa suferită de echipa sa în turul al doilea al Cupei Ligii Angliei. Pe terenul lui Grimsby Town, formaţie din a patra ligă engleză, United a pierdut la loviturile de departajare.

Echipa din estul Angliei a condus cu 2-0 la pauză şi a şocat pe toată lumea. Pe finalul meciului, Mbeumo şi Maguire au trimis meciul la loviturile de deparatajte. Şi acolo lucrurile au mers după un scenariu incredibil. Grimsby s-a impus cu 12-11 şi a obţinut o calificare istorică.

La finalul partidei, Ruben Amorim a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi. El a recunoscut că echipa mai bună a câştigat miercuri seară şi a dat de înţeles că nu mai are autoritate în faţa jucătorilor săi. Concret, el a repetat de mai multe ori faptul că jucătorii lui United au transmis un mesaj clar în partida din Cupa Ligii Angliei:

“Îmi pare rău pentru fani. Modul în care am început meciul… nu eram aici. Cu tot ce s-a întâmplat, e o problemă în clubul nostru. Trebuie să ne descucăm mai bine.

Nu e vorba despre rezultat. La penalty-uri nici măcar nu mă gândeam să merg în faza următoare. Într-un moment în care totul e important, cred că jucătorii au transmis astăzi un mesaj foarte clar despre ce vor.

(n.r. La ce vă referiți?) Băieți, e foarte clar la ce mă refer, aşa că să mergem mai departe. Cred că e clar ce s-a întâmplat astăzi”, a declarat Ruben Amorim, citat de dailymail.co.uk.

Pentru Manchester United urmează acum meciul din etapa a treia de Premier League cu Burnley, de pe teren propriu. După primele două etape, United se află pe locul 16, cu doar două puncte. Dacă în prima etapă a pierdut pe Old Trafford cu Arsenal, etapa trecută a remizat pe terenul lui Fulham.