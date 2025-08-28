Ruben Amorim, criticat în Anglia după umilința istorică cu Grimsby Town - Antena Sport

Închide meniul
Ruben Amorim, criticat în Anglia după umilința istorică cu Grimsby Town

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ruben Amorim, criticat în Anglia după umilința istorică cu Grimsby Town

Ruben Amorim, criticat în Anglia după umilința istorică cu Grimsby Town

Alex Ioniță Publicat: 28 august 2025, 18:09

Ruben Amorim, criticat în Anglia după umilința istorică cu Grimsby Town

Profimedia

Ruben Amorim, antrenorul lui Manchester United, a fost criticat dur de presa engleză după umilinţa în faţa lui Grimsby Town, echipă de liga a patra, în Cupa Ligii engleze, relatează L’Equipe.

Remiza dezamăgitoare, 1-1, a lui Manchester United pe terenul lui Fulham, duminică, în etapa a doua din Premier League, stârnise deja critici dure la adresa lui Ruben Amorim, critici care nu s-au făcut decât să se intensifice în ultimele ore, după ce ce “diavolii roşii” au fost eliminaţi din Cupa Ligii engleze de Grimsby Town.

Ruben Amorim a fost criticat după ce Manchester United a fost eliminată de Grimsby Town din Cupa Ligii

O analiză împărtăşită de fostul mijlocaş de la Crystal Palace, Jobi McAnuff: “Este o nebunie că el (Amorim) este atât de ataşat de sistemul său de joc, indiferent de circumstanţele din timpul unui meci. Îi obligă pe jucători să joace pe anumite poziţii pentru a respecta acest sistem, este derutant. Nu există nicio flexibilitate.”, notează agerpres.ro.

“Ar putea supravieţui unei înfrângeri pe Old Trafford (împotriva lui Burnley, sâmbătă)”, a subliniat ironic și Jamie Jackson în The Guardian. 

Mai mulţi confraţi ai săi prezintă ca inevitabilă plecarea lui Amorim în viitorul apropiat, chiar dacă acesta este legat de United până în 2027.

“Limbajul său corporal a semănat cu cel al unui antrenor sortit eşecului o bună parte a serii. La un moment dat, chiar s-a certat cu secundul său, Carlos Fernandes”, a remarcat Samuel Luckhurst de la Manchester Evening News.

“Îndrăzneala, exuberanţa tinerească care i-au adus numirea au dispărut şi au fost înlocuite de aspectul bântuit al unui antrenor care ştie – şi poate a bănuit întotdeauna – că acest job nu este pentru el”, a scris Jason Burt, un ziarist influent de la The Telegraph.

Joi, The Athletic a anunţat că şefii lui United vor discuta despre viitorul lui Amorim în pauza rezervată meciurilor echipelor naţionale.

Ruben Amorim, lucrat de jucători? Ce a putut declara după umilinţa lui Manchester United: “Au transmis un mesaj clar”

Ruben Amorim, antrenorul lui Manchester United, a fost la pământ după umilinţa suferită de echipa sa în turul al doilea al Cupei Ligii Angliei. Pe terenul lui Grimsby Town, formaţie din a patra ligă engleză, United a pierdut la loviturile de departajare.

Echipa din estul Angliei a condus cu 2-0 la pauză şi a şocat pe toată lumea. Pe finalul meciului, Mbeumo şi Maguire au trimis meciul la loviturile de deparatajte. Şi acolo lucrurile au mers după un scenariu incredibil. Grimsby s-a impus cu 12-11 şi a obţinut o calificare istorică.

La finalul partidei, Ruben Amorim a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi. El a recunoscut că echipa mai bună a câştigat miercuri seară şi a dat de înţeles că nu mai are autoritate în faţa jucătorilor săi. Concret, el a repetat de mai multe ori faptul că jucătorii lui United au transmis un mesaj clar în partida din Cupa Ligii Angliei:

“Îmi pare rău pentru fani. Modul în care am început meciul… nu eram aici. Cu tot ce s-a întâmplat, e o problemă în clubul nostru. Trebuie să ne descucăm mai bine.

Nu e vorba despre rezultat. La penalty-uri nici măcar nu mă gândeam să merg în faza următoare. Într-un moment în care totul e important, cred că jucătorii au transmis astăzi un mesaj foarte clar despre ce vor.

(n.r. La ce vă referiți?) Băieți, e foarte clar la ce mă refer, aşa că să mergem mai departe. Cred că e clar ce s-a întâmplat astăzi”, a declarat Ruben Amorim, citat de dailymail.co.uk.

Pentru Manchester United urmează acum meciul din etapa a treia de Premier League cu Burnley, de pe teren propriu. După primele două etape, United se află pe locul 16, cu doar două puncte. Dacă în prima etapă a pierdut pe Old Trafford cu Arsenal, etapa trecută a remizat pe terenul lui Fulham.

