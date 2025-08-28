Ruben Amorim, lucrat de jucători? Ce a putut declara după umilinţa lui Manchester United: "Au transmis un mesaj clar" - Antena Sport

Închide meniul
Ruben Amorim, lucrat de jucători? Ce a putut declara după umilinţa lui Manchester United: "Au transmis un mesaj clar"

Publicat: 28 august 2025, 8:57

Ruben Amorim, lucrat de jucători? Ce a putut declara după umilinţa lui Manchester United: Au transmis un mesaj clar

Ruben Amorim, după Grimsby - Manchester United / Profimedia

Ruben Amorim, antrenorul lui Manchester United, a fost la pământ după umilinţa suferită de echipa sa în turul al doilea al Cupei Ligii Angliei. Pe terenul lui Grimsby Town, formaţie din a patra ligă engleză, United a pierdut la loviturile de departajare.

Echipa din estul Angliei a condus cu 2-0 la pauză şi a şocat pe toată lumea. Pe finalul meciului, Mbeumo şi Maguire au trimis meciul la loviturile de deparatajte. Şi acolo lucrurile au mers după un scenariu incredibil. Grimsby s-a impus cu 12-11 şi a obţinut o calificare istorică.

Ruben Amorim, discurs dur la adresa jucătorilor după Grimsby – Manchester United 2-0

La finalul partidei, Ruben Amorim a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi. El a recunoscut că echipa mai bună a câştigat miercuri seară şi a dat de înţeles că nu mai are autoritate în faţa jucătorilor săi. Concret, el a repetat de mai multe ori faptul că jucătorii lui United au transmis un mesaj clar în partida din Cupa Ligii Angliei:

“Îmi pare rău pentru fani. Modul în care am început meciul… nu eram aici. Cu tot ce s-a întâmplat, e o problemă în clubul nostru. Trebuie să ne descucăm mai bine.

Nu e vorba despre rezultat. La penalty-uri nici măcar nu mă gândeam să merg în faza următoare. Într-un moment în care totul e important, cred că jucătorii au transmis astăzi un mesaj foarte clar despre ce vor.

(n.r. La ce vă referiți?) Băieți, e foarte clar la ce mă refer, aşa că să mergem mai departe. Cred că e clar ce s-a întâmplat astăzi”, a declarat Ruben Amorim, citat de dailymail.co.uk.

Pentru Manchester United urmează acum meciul din etapa a treia de Premier League cu Burnley, de pe teren propriu. După primele două etape, United se află pe locul 16, cu doar două puncte. Dacă în prima etapă a pierdut pe Old Trafford cu Arsenal, etapa trecută a remizat pe terenul lui Fulham.

Manchester United, eliminată din Cupa Ligii Angliei de o echipă din Liga a 4-a!

Manchester United a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de o echipă din Liga a 4-a! Grimsby Town a învins-o la loviturile de departajare pe Manchester United, după ce a fost 2-2 în timpul regulamentar.

Echipa din Liga a 4-a engleză a condus-o cu 2-0 pe Manchester United. Charles Vernam (min. 22) şi Tyrell Warren (min. 30) au marcat pentru Grimsby Town. “Diavolii roşii” au reuşit să egaleze în repriza secundă, marcând prin Bryan Mbeumo (min. 75) şi Harry Maguire (min. 89).

În Cupa Ligii Angliei, în caz de egalitate după finalul timpului regulamentar, se merge direct la loviturile de departajare. A fost dramatism total acolo, Grimsby Town impunându-se la loviturile de departajare cu 12-11! Bryan Mbeumo, care marcase în timpul regulamentar, a ratat de la punctul cu var. Totodată, a ratat la loviturile de departajare şi Matheus Cunha. Pentru Grimsby Town singurul jucător care nu a reuşit să înscrie de la punctul cu var a fost Clarke Oduor. Golul victoriei a fost marcat de Darragh Burns.

După ce Grimsby Town a reuşit să o elimine uluitor pe Manchester United, fanii echipei din Liga a 4-a au intrat pe teren să sărbătorească performanţa istorică!

1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
