Ruben Amorim și-a decis viitorul, după ce a dat de înțeles că a fost „lucrat” de jucătorii lui Manchester United - Antena Sport

Dacă antrenorul lui Manchester United, Ruben Amorim, părea aproape de demisie după înfrângerea şocantă de miercuri în Cupa Ligii engleze în faţa echipei de divizia a patra Grimsby Town, el şi-a clarificat vineri poziţia, afirmând că emoţiile l-au copleşit, informează Reuters.
“Uneori vreau să renunţ, alteori vreau să fiu aici 20 de ani. Uneori îmi place să fiu cu jucătorii mei, alteori nu vreau să fiu cu ei”, a declarat Amorim reporterilor înaintea meciului de sâmbătă, din Premier League, împotriva lui Burnley.
Ce a spus Ruben Amorim despre viitorul său, după ce a dat de înțeles că a fost „lucrat” de jucătorii lui Manchester United
Deşi şi-a remaniat compartimentul ofensiv în intersezon, United are un singur punct după primele două etape din campionat. Eliminarea din Cupa Ligii în runda a doua a fragilizat poziţia lui Amorim, iar remarcile sale de după meci nu au făcut decât să arunce gaz pe foc, notează agerpres.ro.
“Cred că asta e cam limita. Cred că trebuie să se schimbe ceva. Cred că echipa şi jucătorii au vorbit foarte tare astăzi”, a spus el după meci.
Întrebat dacă a vrut să renunţe, Amorim a răspuns: “Am simţit asta după meci. Nu mai simt asta acum. Deci e cam aşa.”
“Uneori nu rezultatul contează, ci felul în care am pierdut acel meci. Acesta este lucrul greu de acceptat. Pentru că putem juca mai bine”, a adăugat el.
Portughezul în vârstă de 40 de ani a fost sincer cu presa încă de la sosirea sa în noiembrie anul trecut, după demiterea lui Erik ten Hag.
“Ştiu că atunci când vorbesc, încerc să fiu sincer şi de fiecare dată când vom avea o înfrângere de genul acesta (ca împotriva lui Grimsby) voi spune că uneori îmi urăsc jucătorii, alteori îmi iubesc jucătorii. Acesta este felul meu de a face lucrurile”, a afirmat el.