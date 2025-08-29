Ruben Amorim și-a decis viitorul, după ce a dat de înțeles că a fost „lucrat” de jucătorii lui Manchester United - Antena Sport

Amorim a fost nemulţumit de ştirile conform cărora Kobbie Mainoo, considerat unul dintre cei mai buni jucători formaţi la club, ar fi solicitat un împrumut înainte de finalul perioadei de transferuri.

“Până nu va fi oficial, nu pot spune prea multe. Vreau ca el să rămână. Trebuie să lupte pentru locul lui”, a spus Amorim. “Înţeleg că jucătorii care nu joacă sunt dezamăgiţi, dar toată lumea va avea aceleaşi oportunităţi de a juca”, a continuat portughezul.

Mainoo a fost rezervă neutilizată în ambele meciuri ale lui United din Premier League, o înfrângere cu 0-1 în faţa lui Arsenal şi un egal cu Fulham, scor 1-1. Singurul său meci ca titular a fost împotriva lui Grimsby.

Scene incredibile! Cum a fost suprins Ruben Amorim în timp ce Manchester United era condusă cu 2-0 de Grimsby

Manchester United a suferit una dintre cele mai mari umilinţe din istoria clubului. În turul 2 al Cupei Ligii Angliei, formaţia de pe Old Trafford a fost eliminată de Grimsby la loviturile de departajare, formaţie din al patrulea eşalon fotbalistic din Anglia.

Grimsby a avut 2-0 la pauză, dar United a reuşit să trimită meciul la loviturile de departajare, graţie golurilor marcate de Mbeumo şi Maguire, în ultimul sfert de oră. La penalty-uri au urmat noi scene incredibile, iar formaţia din liga a patra s-a impus cu 12-11.

În minutul 62 al meciului, atunci când scorul încă era 2-0 în favoarea gazdelor, Ruben Amorim a fost surprins pe banca tehnică cu o tabliţă pe care aranja magneţi.

Experţii CBS au văzut imaginile şi sunt de părere că Ruben Amorim nu este un antrenor de nivelul lui Manchester United, fiind inacceptabil, în opinia lor, ca aceasta să intre în panică împotriva unei echipe din liga a patra, chiar dacă aceasta se află la conducere cu jumătate de oră înainte de fluierul final.

“Eşti în deplasare la Grismsby. E Grimsby. Şi tu eşti antrenorul lui Manchester United şi muţi magneţi pe tăbliţă. Dacă până acum nu credeaţi că nu are ce trebuie, tot ce trebuie să vedeţi sunt aceste imagini. Din prima zi nu a arătat nimic şi nici până în ziua de azi”, a declarat Mike Grella, la CBS.