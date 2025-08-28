Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scene incredibile! Cum a fost suprins Ruben Amorim în timp ce Manchester United era condusă cu 2-0 de Grimsby - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Scene incredibile! Cum a fost suprins Ruben Amorim în timp ce Manchester United era condusă cu 2-0 de Grimsby

Scene incredibile! Cum a fost suprins Ruben Amorim în timp ce Manchester United era condusă cu 2-0 de Grimsby

Publicat: 28 august 2025, 9:46

Comentarii
Scene incredibile! Cum a fost suprins Ruben Amorim în timp ce Manchester United era condusă cu 2-0 de Grimsby

Ruben Amorim / Profimedia

Manchester United a suferit una dintre cele mai mari umilinţe din istoria clubului. În turul 2 al Cupei Ligii Angliei, formaţia de pe Old Trafford a fost eliminată de Grimsby la loviturile de departajare, formaţie din al patrulea eşalon fotbalistic din Anglia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Grimsby a avut 2-0 la pauză, dar United a reuşit să trimită meciul la loviturile de departajare, graţie golurilor marcate de Mbeumo şi Maguire, în ultimul sfert de oră. La penalty-uri au urmat noi scene incredibile, iar formaţia din liga a patra s-a impus cu 12-11.

Ruben Amorim, pus la zid după Grimsby – Manchester United

În minutul 62 al meciului, atunci când scorul încă era 2-0 în favoarea gazdelor, Ruben Amorim a fost surprins pe banca tehnică cu o tabliţă pe care aranja magneţi.

(VEZI AICI IMAGINILE)

Experţii CBS au văzut imaginile şi sunt de părere că Ruben Amorim nu este un antrenor de nivelul lui Manchester United, fiind inacceptabil, în opinia lor, ca aceasta să intre în panică împotriva unei echipe din liga a patra, chiar dacă aceasta se află la conducere cu jumătate de oră înainte de fluierul final.

Reclamă
Reclamă

“Eşti în deplasare la Grismsby. E Grimsby. Şi tu eşti antrenorul lui Manchester United şi muţi magneţi pe tăbliţă. Dacă până acum nu credeaţi că nu are ce trebuie, tot ce trebuie să vedeţi sunt aceste imagini. Din prima zi nu a arătat nimic şi nici până în ziua de azi”, a declarat Mike Grella, la CBS.

Ruben Amorim, discurs dur la adresa jucătorilor după Grimsby – Manchester United 2-0

La finalul partidei, Ruben Amorim a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi. El a recunoscut că echipa mai bună a câştigat miercuri seară şi a dat de înţeles că nu mai are autoritate în faţa jucătorilor săi. Concret, el a repetat de mai multe ori faptul că jucătorii lui United au transmis un mesaj clar în partida din Cupa Ligii Angliei:

“Îmi pare rău pentru fani. Modul în care am început meciul… nu eram aici. Cu tot ce s-a întâmplat, e o problemă în clubul nostru. Trebuie să ne descucăm mai bine.

Vlog cu final tragic: tânăr influencer, căutat după ce a fost luat de apeVlog cu final tragic: tânăr influencer, căutat după ce a fost luat de ape
Reclamă

Nu e vorba despre rezultat. La penalty-uri nici măcar nu mă gândeam să merg în faza următoare. Într-un moment în care totul e important, cred că jucătorii au transmis astăzi un mesaj foarte clar despre ce vor.

(n.r. La ce vă referiți?) Băieți, e foarte clar la ce mă refer, aşa că să mergem mai departe. Cred că e clar ce s-a întâmplat astăzi”, a declarat Ruben Amorim, citat de dailymail.co.uk.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Observator
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii
12:04
Dinamo s-a înţeles cu Brighton! Suma plătită de “câini” pentru transferul lui Adrian Mazilu
11:38
Daniil Medvedev a primit nota de plată după circul făcut la US Open! Cât trebuie să plătească rusul
11:12
Ce salariu are Alex Băluţă la Los Angeles FC? Diferenţa uriaşă faţă de Son şi surpriză în cazul lui Lloris
10:50
Alexander Isak nu joacă la Newcastle, dar a fost convocat la naţionala Suediei: “Este un mare jucător”
10:42
Carlos Alcaraz, în turul 3 la US Open 2025! Spaniolul a făcut specacol şi a pierdut doar patru game-uri
10:19
Antrenorul lui Aberdeen i-a pus gând rău FCSB-ului: “Am văzut puncte slabe”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”