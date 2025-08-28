Scene incredibile! Cum a fost suprins Ruben Amorim în timp ce Manchester United era condusă cu 2-0 de Grimsby - Antena Sport

Manchester United a suferit una dintre cele mai mari umilinţe din istoria clubului. În turul 2 al Cupei Ligii Angliei, formaţia de pe Old Trafford a fost eliminată de Grimsby la loviturile de departajare, formaţie din al patrulea eşalon fotbalistic din Anglia.

Grimsby a avut 2-0 la pauză, dar United a reuşit să trimită meciul la loviturile de departajare, graţie golurilor marcate de Mbeumo şi Maguire, în ultimul sfert de oră. La penalty-uri au urmat noi scene incredibile, iar formaţia din liga a patra s-a impus cu 12-11.

Ruben Amorim, pus la zid după Grimsby – Manchester United

În minutul 62 al meciului, atunci când scorul încă era 2-0 în favoarea gazdelor, Ruben Amorim a fost surprins pe banca tehnică cu o tabliţă pe care aranja magneţi.

Experţii CBS au văzut imaginile şi sunt de părere că Ruben Amorim nu este un antrenor de nivelul lui Manchester United, fiind inacceptabil, în opinia lor, ca aceasta să intre în panică împotriva unei echipe din liga a patra, chiar dacă aceasta se află la conducere cu jumătate de oră înainte de fluierul final.