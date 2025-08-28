Scene incredibile! Cum a fost suprins Ruben Amorim în timp ce Manchester United era condusă cu 2-0 de Grimsby - Antena Sport

Manchester United a suferit una dintre cele mai mari umilinţe din istoria clubului. În turul 2 al Cupei Ligii Angliei, formaţia de pe Old Trafford a fost eliminată de Grimsby la loviturile de departajare, formaţie din al patrulea eşalon fotbalistic din Anglia.
Grimsby a avut 2-0 la pauză, dar United a reuşit să trimită meciul la loviturile de departajare, graţie golurilor marcate de Mbeumo şi Maguire, în ultimul sfert de oră. La penalty-uri au urmat noi scene incredibile, iar formaţia din liga a patra s-a impus cu 12-11.
Ruben Amorim, pus la zid după Grimsby – Manchester United
În minutul 62 al meciului, atunci când scorul încă era 2-0 în favoarea gazdelor, Ruben Amorim a fost surprins pe banca tehnică cu o tabliţă pe care aranja magneţi.
Experţii CBS au văzut imaginile şi sunt de părere că Ruben Amorim nu este un antrenor de nivelul lui Manchester United, fiind inacceptabil, în opinia lor, ca aceasta să intre în panică împotriva unei echipe din liga a patra, chiar dacă aceasta se află la conducere cu jumătate de oră înainte de fluierul final.
“Eşti în deplasare la Grismsby. E Grimsby. Şi tu eşti antrenorul lui Manchester United şi muţi magneţi pe tăbliţă. Dacă până acum nu credeaţi că nu are ce trebuie, tot ce trebuie să vedeţi sunt aceste imagini. Din prima zi nu a arătat nimic şi nici până în ziua de azi”, a declarat Mike Grella, la CBS.
Ruben Amorim, discurs dur la adresa jucătorilor după Grimsby – Manchester United 2-0
La finalul partidei, Ruben Amorim a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi. El a recunoscut că echipa mai bună a câştigat miercuri seară şi a dat de înţeles că nu mai are autoritate în faţa jucătorilor săi. Concret, el a repetat de mai multe ori faptul că jucătorii lui United au transmis un mesaj clar în partida din Cupa Ligii Angliei:
“Îmi pare rău pentru fani. Modul în care am început meciul… nu eram aici. Cu tot ce s-a întâmplat, e o problemă în clubul nostru. Trebuie să ne descucăm mai bine.