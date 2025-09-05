Sancţiuni uriaşe după imaginile şocante din America de Sud: "Fotbalul a pierdut, iar violenţele au câştigat" - Antena Sport

Clubul argentinian Independiente Avellaneda a fost descalificat din Copa Sudamericana, din cauza violenţelor de la meciul cu echipa Universidad de Chile, petrecute în urmă cu două săptămâni, lângă Buenos Aires, a anunţat, joi, Confederaţia Sud-americană de Fotbal (CONMEBOL), citată de AFP.

De asemenea, echipa argentiniană va trebui să dispute următoarele 14 partide în turneele organizate de CONMEBOL fără suporterii săi şi să achite o amendă de 250.000 de dolari, printre alte sancţiuni.

Clubul Independiente a fost descalificat din Copa Sudamericana

Universidad de Chile va juca în sferturile de finală ale competiţiei, contra echipei peruane Alianza Lima, însă şi clubul chilian a fost amendat cu 270.000 de dolari şi nu va avea suporteri la următoarele 14 partide din competiţiile CONMEBOL, acasă şi în deplasare.

Decizia, care poate fi atacată cu recurs, prevede sancţiuni şi mai dure în caz de recidivă şi le obligă pe cele două echipe să desfăşoare campanii pe reţelele de socializare şi pe stadioanele lor împotriva “rasismului, a discriminării şi a violenţei”.

Imaginile cu violenţele dintre suporterii celor două cluburi, pe Estadio Libertadores de America, petrecute pe 20 august, au fost unele dintre cele mai grave din ultimii ani în America Latină, soldându-se cu 19 răniţi, dintre care doi în stare gravă, şi circa 100 de arestări.