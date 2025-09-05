Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sancţiuni uriaşe după imaginile şocante din America de Sud: "Fotbalul a pierdut, iar violenţele au câştigat" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Sancţiuni uriaşe după imaginile şocante din America de Sud: “Fotbalul a pierdut, iar violenţele au câştigat”

Sancţiuni uriaşe după imaginile şocante din America de Sud: “Fotbalul a pierdut, iar violenţele au câştigat”

Publicat: 5 septembrie 2025, 9:59

Comentarii
Sancţiuni uriaşe după imaginile şocante din America de Sud: Fotbalul a pierdut, iar violenţele au câştigat

Jucătorii de la Universidad de Chile / Profimedia

Clubul argentinian Independiente Avellaneda a fost descalificat din Copa Sudamericana, din cauza violenţelor de la meciul cu echipa Universidad de Chile, petrecute în urmă cu două săptămâni, lângă Buenos Aires, a anunţat, joi, Confederaţia Sud-americană de Fotbal (CONMEBOL), citată de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De asemenea, echipa argentiniană va trebui să dispute următoarele 14 partide în turneele organizate de CONMEBOL fără suporterii săi şi să achite o amendă de 250.000 de dolari, printre alte sancţiuni.

Clubul Independiente a fost descalificat din Copa Sudamericana

Universidad de Chile va juca în sferturile de finală ale competiţiei, contra echipei peruane Alianza Lima, însă şi clubul chilian a fost amendat cu 270.000 de dolari şi nu va avea suporteri la următoarele 14 partide din competiţiile CONMEBOL, acasă şi în deplasare.

Decizia, care poate fi atacată cu recurs, prevede sancţiuni şi mai dure în caz de recidivă şi le obligă pe cele două echipe să desfăşoare campanii pe reţelele de socializare şi pe stadioanele lor împotriva “rasismului, a discriminării şi a violenţei”.

Imaginile cu violenţele dintre suporterii celor două cluburi, pe Estadio Libertadores de America, petrecute pe 20 august, au fost unele dintre cele mai grave din ultimii ani în America Latină, soldându-se cu 19 răniţi, dintre care doi în stare gravă, şi circa 100 de arestări.

Reclamă
Reclamă

Arbitrul uruguayan Gustavo Tejera a suspendat meciul în minutul 48 după o succesiune de turbulenţe petrecute în tribune, în care suporterii celor două echipe s-au atacat cu cuţite, bare şi petarde.

La scurt timp CONMEBOL a anunţat oficial anularea meciului prin intermediul instalaţiei de difuzare a stadionului. În acel moment au izbucnit confruntări brutale. Suporterii lui Independiente i-au atacat pe cei suporterii chilieni rămaşi în tribune, imaginile prezentând lovituri violente, scaune incendiate şi un suporter panicat care a sărit în gol de la înălţime pentru a scăpa de agresori.

Ambele cluburi vor disputa meciuri cu porţile închise

Clubul argentinian, responsabil pentru organizarea meciului, conform CONMEBOL, a fost criticat pentru deficienţele în materie de securitate.

OMV pregăteşte un val masiv de concedieri în toată lumea. Petrom, cea mai afectatăOMV pregăteşte un val masiv de concedieri în toată lumea. Petrom, cea mai afectată
Reclamă

După anunţul sancţiunii, Independiente a reacţionat pe platforma X, afirmând să prin aceste incidente “fotbalul a pierdut, iar violenţele au câştigat”.

Clubul chilian a salutat “justiţia sportivă” făcută, regretând că va trebui să joace şapte meciuri acasă cu porţile închise.

Copa Sudamericana este a doua competiţie ca valoare din America de Sud, după Copa Libertadores, în care cel mai titrat club este Independiente.

Este pentru a doua oară într-un deceniu când un club argentinian este descalificat de CONMEBOL. În mai 2015, confederaţia a exclus-o pe pe Boca Juniors din Copa Libertadores după ce suporterii săi i-au atacat cu gaze lacrimogene pe jucătorii marii rivale, River Plate.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
Observator
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau spitalelor? Răspunsul șefului ANCOM
Fanatik.ro
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau spitalelor? Răspunsul șefului ANCOM
11:21
Rapid pregăteşte încă un transfer pe final de mercato! Giuleştenii mai au trei zile la dispoziţie
10:27
Lionel Messi, anunţ-şoc: “Nu cred că voi mai juca la încă o Cupă Mondială”
10:00
EXCLUSIVDecizia care poate fi decisivă luată de Mircea Lucescu la naţionala României
9:39
Julian Nagelsmann şi-a pus la zid jucătorii, după Slovacia – Germania 2-0: “S-ar putea să chemăm jucători mai puţin talentaţi”
9:10
Încă 3 echipe au obţinut calificarea la World Cup 2026
8:52
Aryna Sabalenka – Amanda Anisimova este finala feminină de la US Open 2025
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem” 2 Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026 3 “E ultimul preţ” Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB 4 Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut” 5 Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev 6 Dinamo a „pus ochii” pe un fundaș de la CFR Cluj! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Suntem interesați”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut