Sancţiuni uriaşe după imaginile şocante din America de Sud: "Fotbalul a pierdut, iar violenţele au câştigat" - Antena Sport

Clubul argentinian Independiente Avellaneda a fost descalificat din Copa Sudamericana, din cauza violenţelor de la meciul cu echipa Universidad de Chile, petrecute în urmă cu două săptămâni, lângă Buenos Aires, a anunţat, joi, Confederaţia Sud-americană de Fotbal (CONMEBOL), citată de AFP.
De asemenea, echipa argentiniană va trebui să dispute următoarele 14 partide în turneele organizate de CONMEBOL fără suporterii săi şi să achite o amendă de 250.000 de dolari, printre alte sancţiuni.
Clubul Independiente a fost descalificat din Copa Sudamericana
Universidad de Chile va juca în sferturile de finală ale competiţiei, contra echipei peruane Alianza Lima, însă şi clubul chilian a fost amendat cu 270.000 de dolari şi nu va avea suporteri la următoarele 14 partide din competiţiile CONMEBOL, acasă şi în deplasare.
Decizia, care poate fi atacată cu recurs, prevede sancţiuni şi mai dure în caz de recidivă şi le obligă pe cele două echipe să desfăşoare campanii pe reţelele de socializare şi pe stadioanele lor împotriva “rasismului, a discriminării şi a violenţei”.
Imaginile cu violenţele dintre suporterii celor două cluburi, pe Estadio Libertadores de America, petrecute pe 20 august, au fost unele dintre cele mai grave din ultimii ani în America Latină, soldându-se cu 19 răniţi, dintre care doi în stare gravă, şi circa 100 de arestări.
Arbitrul uruguayan Gustavo Tejera a suspendat meciul în minutul 48 după o succesiune de turbulenţe petrecute în tribune, în care suporterii celor două echipe s-au atacat cu cuţite, bare şi petarde.
La scurt timp CONMEBOL a anunţat oficial anularea meciului prin intermediul instalaţiei de difuzare a stadionului. În acel moment au izbucnit confruntări brutale. Suporterii lui Independiente i-au atacat pe cei suporterii chilieni rămaşi în tribune, imaginile prezentând lovituri violente, scaune incendiate şi un suporter panicat care a sărit în gol de la înălţime pentru a scăpa de agresori.
Ambele cluburi vor disputa meciuri cu porţile închise
Clubul argentinian, responsabil pentru organizarea meciului, conform CONMEBOL, a fost criticat pentru deficienţele în materie de securitate.
După anunţul sancţiunii, Independiente a reacţionat pe platforma X, afirmând să prin aceste incidente “fotbalul a pierdut, iar violenţele au câştigat”.
pic.twitter.com/NyjdhtSxaw
— C. A. Independiente (@Independiente) September 5, 2025
Clubul chilian a salutat “justiţia sportivă” făcută, regretând că va trebui să joace şapte meciuri acasă cu porţile închise.
Copa Sudamericana este a doua competiţie ca valoare din America de Sud, după Copa Libertadores, în care cel mai titrat club este Independiente.
Este pentru a doua oară într-un deceniu când un club argentinian este descalificat de CONMEBOL. În mai 2015, confederaţia a exclus-o pe pe Boca Juniors din Copa Libertadores după ce suporterii săi i-au atacat cu gaze lacrimogene pe jucătorii marii rivale, River Plate.
