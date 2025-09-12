Așa poate Vladislav Blănuță să fie iertat de suporterii lui Dinamo Kiev. Cerința privind războiul din Ucraina - Antena Sport

Vladislav Blănuță a prins un transfer uluitor din Liga a 3-a direct la Dinamo Kiev, însă primirea sa nu a fost deloc una călduroasă. După ce suporterii echipei au descoperit videoclipuri propagandiste pro-ruse ditribuite de jucătorul de 23 de ani, editorul unui site care acoperă ce se întâmplă la echipă a sugerat ce poate face noul transfer.
Cerința venită din Ucraina pentru Blănuță are legătură cu războiul pe care cele două țări îl poartă din 2022.
Blănuță, cerere să doneze bani armatei ucrainene
Jurnaliștii de la The Guardian au analizat în detaliu ce s-a întâmplat cu transferul lui Vladislav Blănuță de la FCU Craiova la Dinamo Kiev. Britanicii au realizat interviuri cu diverși suporteri ai formației antrenate în trecut și de Mircea Lucescu, iar unul dintre ei a oferit o soluție pentru care românul să fie iertat.
Blănuță a apărut într-un videoclip în care rostește cuvintele „Glorie Ucrainei, glorie eroilor!”, însă suporterii echipei pare că nu au trecut peste videoclipurile pro-ruse distribuite de noul lor fotbalist. În acest sens, un editor al unui site care se ocupă de Dinamo Kiev a sugerat că fotbalistul cotat la 2 milioane de euro ar trebui să își doneze primul salariu către armata din Ucraina.
“Cuvintele nu sunt de ajuns. Trebuie să vedem acțiuni care să demonstreze că este sincer. Ar fi o idee bună dacă Blănuță și-ar dona primul salariul către armata ucraineană“, a spus Olkesandr Popov.
Sezonul trecut, Blănuță a fost împrumutat la “U” Cluj în Liga 1 și a adunat 12 goluri și patru assist-uri în 37 de meciuri.
