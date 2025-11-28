Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Scene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni
VIDEO

Scene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni

Andrei Nicolae Publicat: 28 noiembrie 2025, 11:33

Comentarii
Scene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni

Garda de onoare boicotată în timpul meciului dintre Rosario și Estudiantes / Profimedia

O partidă din fotbalul argentinian a provocat un scandal imens în universul sportului “rege”. La meciul Rosario – Estudiantes, din optimile fazei Clausura a campionatului, oaspeții au boicotat garda de onoare a formației gazdă, desemnată peste noapte campioana celor două sezoane regulare ale țării sud-americane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Argentina e în mijlocul unui scandal generat de o decizie controversată luată de cei aflați la conducerea federației. O schimbare de regulament a creat artificial un nou trofeu intitulat “Campioana Ligii” din 2025, care a fost adjudecat de echipa cu cel mai mare număr de puncte din sezoanele regulare ale celor două faze în care e împărțit campionatul sud-american, respectiv Apertura și Clasura.

Gardă de onoare boicotată în Argentina! Pedepse dure

În urma deciziei luate pe 20 noiembrie, Rosario, echipa pentru care evoluează Angel Di Maria, a fost “încoronată” campioană, iar la următorul meci disputat trebuia să fie primită cu o gardă de onoare de adversara sa. Rosario a întâlnit-o pe Estudiantes în optimile Estudiantes pe teren propriu, iar jucătorii oaspeților au decis să boicoteze totul în semn de protest.

Așezați pentru a le oferi garda de onoare, fotbaliștii de la Estudiantes s-au întors cu spatele în momentul în care jucătorii de la Rosario au intrat pe teren. Gestul lor nu a rămas nesancționat, iar forurile superioare au venit cu suspendări drastice.

Reclamă
Reclamă

Juan Sebastian Veron, emblematicul jucător argentinian și președintele lui Estudiantes, a fost suspendat timp de 6 luni și nu își va mai putea reprezenta echipa la niciun eveniment intern sau extern. Nici jucătorii nu au scăpat, cei 11 de pe teren fiind sancționați cu o suspendare de 2 meciuri pe care o vor ispăși în următoarea competiție a federației, nu în următoarele meciuri din Clausura.

O rezervă a lui Estudiantes nu a scăpat nici ea de la suspendare, pentru că știa de boicot și și-a informat adversarii cu privire la ce urma să se întâmple. Nu în ultimul rând, căpitanul clubului, Santiago Nunez, a primit interzis la purtarea banderolei timp de trei luni de zile.

În Argentina sunt decernate opt trofee în acest sezon, stagiunea fiind împărțită în două părți, Apertura și Clausura. Înainte ca Rosario să primească trofeul de “Campioană a Ligii”, câștigătoarea sezoanelor regulare din cele două faze primea un loc în Copa Libertadores.

Rectorul Bioterra, despre diploma lui Moșteanu: "A greșit CV-ul. Poate a avut pistolul la tâmplă"Rectorul Bioterra, despre diploma lui Moșteanu: "A greșit CV-ul. Poate a avut pistolul la tâmplă"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
Observator
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
Fanatik.ro
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
12:11
“Dacă face asta, gluma se îngroașă”. Giovanni Becali, verdict după tensiunile apărute la Interul lui Chivu
11:53
Marius Şumudică la FCSB în locul lui Charalambous? Giovanni Becali a dat cărţile pe faţă în direct
11:35
Kosovarii aruncă cu banii: 1.5 milioane de euro pentru calificarea naţionalei la World Cup 2026
10:54
VIDEOFinal interzis cardiacilor. Ignas Sargiunas, erou cu 3 aruncări de la 3 puncte cu 10 secunde înainte de final
10:18
România a urcat peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Cum arată ierarhia după ultimele meciuri
9:48
“Fanii au fost bătuți cu bastoane”. Scandal imens la meciul singurei echipe învinse de FCSB în Europa League
Vezi toate știrile
1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 5 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 6 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând