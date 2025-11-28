Scene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni - Antena Sport

O partidă din fotbalul argentinian a provocat un scandal imens în universul sportului “rege”. La meciul Rosario – Estudiantes, din optimile fazei Clausura a campionatului, oaspeții au boicotat garda de onoare a formației gazdă, desemnată peste noapte campioana celor două sezoane regulare ale țării sud-americane.

Argentina e în mijlocul unui scandal generat de o decizie controversată luată de cei aflați la conducerea federației. O schimbare de regulament a creat artificial un nou trofeu intitulat “Campioana Ligii” din 2025, care a fost adjudecat de echipa cu cel mai mare număr de puncte din sezoanele regulare ale celor două faze în care e împărțit campionatul sud-american, respectiv Apertura și Clasura.

Gardă de onoare boicotată în Argentina! Pedepse dure

În urma deciziei luate pe 20 noiembrie, Rosario, echipa pentru care evoluează Angel Di Maria, a fost “încoronată” campioană, iar la următorul meci disputat trebuia să fie primită cu o gardă de onoare de adversara sa. Rosario a întâlnit-o pe Estudiantes în optimile Estudiantes pe teren propriu, iar jucătorii oaspeților au decis să boicoteze totul în semn de protest.

Așezați pentru a le oferi garda de onoare, fotbaliștii de la Estudiantes s-au întors cu spatele în momentul în care jucătorii de la Rosario au intrat pe teren. Gestul lor nu a rămas nesancționat, iar forurile superioare au venit cu suspendări drastice.

SÍ SEÑORES EMOCIONA

LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES HICIERON EL PASILLO DE ESPALDAS CONTRA ROSARIO CENTRAL pic.twitter.com/tFimn5QreW

— Toto (@palertermo) November 23, 2025