Scene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni - Antena Sport

O partidă din fotbalul argentinian a provocat un scandal imens în universul sportului “rege”. La meciul Rosario – Estudiantes, din optimile fazei Clausura a campionatului, oaspeții au boicotat garda de onoare a formației gazdă, desemnată peste noapte campioana celor două sezoane regulare ale țării sud-americane.
Argentina e în mijlocul unui scandal generat de o decizie controversată luată de cei aflați la conducerea federației. O schimbare de regulament a creat artificial un nou trofeu intitulat “Campioana Ligii” din 2025, care a fost adjudecat de echipa cu cel mai mare număr de puncte din sezoanele regulare ale celor două faze în care e împărțit campionatul sud-american, respectiv Apertura și Clasura.
Gardă de onoare boicotată în Argentina! Pedepse dure
În urma deciziei luate pe 20 noiembrie, Rosario, echipa pentru care evoluează Angel Di Maria, a fost “încoronată” campioană, iar la următorul meci disputat trebuia să fie primită cu o gardă de onoare de adversara sa. Rosario a întâlnit-o pe Estudiantes în optimile Estudiantes pe teren propriu, iar jucătorii oaspeților au decis să boicoteze totul în semn de protest.
Așezați pentru a le oferi garda de onoare, fotbaliștii de la Estudiantes s-au întors cu spatele în momentul în care jucătorii de la Rosario au intrat pe teren. Gestul lor nu a rămas nesancționat, iar forurile superioare au venit cu suspendări drastice.
SÍ SEÑORES EMOCIONA
LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES HICIERON EL PASILLO DE ESPALDAS CONTRA ROSARIO CENTRAL pic.twitter.com/tFimn5QreW
— Toto (@palertermo) November 23, 2025
Juan Sebastian Veron, emblematicul jucător argentinian și președintele lui Estudiantes, a fost suspendat timp de 6 luni și nu își va mai putea reprezenta echipa la niciun eveniment intern sau extern. Nici jucătorii nu au scăpat, cei 11 de pe teren fiind sancționați cu o suspendare de 2 meciuri pe care o vor ispăși în următoarea competiție a federației, nu în următoarele meciuri din Clausura.
O rezervă a lui Estudiantes nu a scăpat nici ea de la suspendare, pentru că știa de boicot și și-a informat adversarii cu privire la ce urma să se întâmple. Nu în ultimul rând, căpitanul clubului, Santiago Nunez, a primit interzis la purtarea banderolei timp de trei luni de zile.
În Argentina sunt decernate opt trofee în acest sezon, stagiunea fiind împărțită în două părți, Apertura și Clausura. Înainte ca Rosario să primească trofeul de “Campioană a Ligii”, câștigătoarea sezoanelor regulare din cele două faze primea un loc în Copa Libertadores.
- România a urcat peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Cum arată ierarhia după ultimele meciuri
- Universitatea Craiova, salt uriaș spre calificarea în fazele eliminatorii Conference League. FCSB, șanse infime
- Mesajul de adio al lui Alexandru Băluță, după ce Los Angeles FC a renunțat la el: “Îmi pare rău”
- Ce notă a luat Vlad Dragomir în Pafos – Monaco. Românul, un nou scor surpriză în Liga Campionilor
- Adevărul despre transferul românului Radu Drăgușin la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu. Anunţul impresarului