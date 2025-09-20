Stevan Gerrard, aproape de revenirea în Anglia! Echipa la care este așteptat antrenorul - Antena Sport

Steven Gerrard este așteptat la o echipă din Anglia. Antrenorul s-ar putea întoarce astfel în Europa, după despărțirea de Al-Ettifaq.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gerrard, care l-a antrenat și pe Ianis Hagi la Rangers, este liber de contract din luna ianuarie. Acum, englezii anunță faptul că acesta este dorit de o echipă din Championship.

Steven Gerrard este aproape de revenirea în Anglia

Tehnicianul, care a mai pregătit-o în Anglia pe Aston Villa, este dorit de conducerea celor de la Wrexham, potrivit sportbible.com.

Oficialii clubului care a promovat în Championship sunt nemulțumiți de începutul noii stagiuni. Echipa este abia pe locul 21 din 24 de echipe, pe prima poziție de deasupra locurilor care duc la retrogradare.

Astfel, cei de la Wrexham sunt gata să îl demită pe actualul tehnician, Phil Parkinson, iar Steven Gerrard este favorit la preluarea clubului.