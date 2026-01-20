Surpriză de proporţii: Xabi Alonso se pregăteşte să-l antreneze pe Radu Drăguşin. Cine face anunţul - Antena Sport

Radu Drăguşin plănuieşte să plece de la Tottenham, dar clubul stă pe un butoi de pulbere, iar ce părea ieri în dezavantajul lui, peste noapte se poate transforma în noroc, în cazul în care actualul antrenor de la Tottenham este schimbat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Thomas Frank este supus unei analize interne semnificative, conducătorii clubului luând în considerare încheierea mandatului său de şapte luni. Danezul a avut un început dezamăgitor la Tottenham de la numirea sa de vara trecută. Antrenorul a ajuns şi în dizgraţia fanilor, care, după înfrângerea în faţa lui West Ham, pare că şi-a semnat sentinţa.

El a fost huiduit de propriii fani cu scandări de genul „vei fi dat afară mâine dimineaţă” în minutele finale ale înfrângerii cu West Ham. Şi lucrurile par să ducă exact în această direcţie, pentru că în presa din Anglia au început deja să curgă numele înlocuitorilor. Primul nume anunţat ca posibil antrenor la Tottenham este cel al lui Xabi Alonso, anunţă The Independent. Tehnicianul este liber de contract după despărţirea de Real Madrid şi pare să fie o soluţie rapidă.

Pe lista lui Tottenham s-ar mai afla alţi doi antrenori. Austriacul Oliver Glasner, 51 de ani, câștigător al Cupei și Supercupei în 2025 cu Crystal Palace, dar şi spaniolul Andoni Iraola, de la Bournemouth.