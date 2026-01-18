Radu Drăguşin ar putea rămâne fără antrenor la Tottenham. Thomas Frank, aproape de demitere - Antena Sport

Antrenorul principal al echipei Tottenham, Thomas Frank, este supus unei analize interne semnificative, conducătorii clubului luând în considerare încheierea mandatului său de şapte luni.
Danezul a avut un început dezamăgitor la Tottenham de la numirea sa de vara trecută.
Radu Drăguşin ar putea rămâne fără antrenor la Tottenham
BBC Sport a aflat că cel puţin un membru al echipei executive a clubului a ridicat în mod activ opţiunea de a pune capăt mandatului lui Frank în ultimele săptămâni.
Clubul l-a susţinut până acum pe Frank în ciuda dificultăţilor cu care s-a confruntat Spurs în acest sezon, dar înfrângerea de sâmbătă acasă în faţa lui West Ham înseamnă că poziţia sa este acum ameninţată, deoarece conducătorii clubului analizează dacă ar trebui să facă p schimbare sau să-i dea lui Frank o şansă să schimbe lucrurile.
Înfrângerea îi lasă pe Spurs pe locul 14 în Premier League, după ce au câştigat doar şapte din cele 22 de meciuri din acest sezon, iar o mare parte a suporterilor şi-au pierdut deja încrederea în fostul antrenor al lui Brentford.
El a fost huiduit de propriii fani cu scandări de genul „vei fi dat afară mâine dimineaţă” în minutele finale ale înfrângerii cu West Ham.
Frank s-a alăturat clubului abia în iunie, după demiterea lui Ange Postecoglou.
Spurs au câştigat o singură dată în ultimele opt meciuri şi sunt eliminaţi din ambele competiţii de cupă interne.
În prezent, Tottenham este pe locul 11 în Liga Campionilor şi se confruntă cu Borussia Dortmund săptămâna viitoare într-un meci crucial pentru speranţele lor de a se califica în fazele următoare.
- Echipa care nu renunţă la transferul lui Radu Drăguşin. O nouă ofertă oficială pentru fundaşul român
- Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat
- Manchester United – Manchester City 2-0. Debut fantastic pentru Michael Carrick pe banca „diavolilor”
- “M-a şocat!” Legenda lui Liverpool i-a arătat uşa lui Mohamed Salah: “Poate e mai bine să plece”
- Transferul lui Radu Drăgușin a picat! Românul rămâne la Tottenham