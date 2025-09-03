"Telenovela" transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze - Antena Sport

Închide meniul
“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze

Publicat: 3 septembrie 2025, 11:24

Ianis Hagi, la Rangers/ Profimedia

“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. Turcii au anunţat că internaţionalul român şi-a găsit echipă, urmând să semneze cu Alanyaspor.

Ianis Hagi ar fi ajuns deja în oraş, în Alanya, pentru a pune la punct ultimele detalii din contractul pe care îl va avea. Internaţionalul român era liber de contract de la finalul stagiunii trecute, de când s-a despărţit de Rangers.

“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final: semnează cu Alanyaspor

Presa din Turcia a dezvăluit că transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor va fi o adevărată “bombă” în Superliga turcă. Aceştia au menţionat că internaţionalul român şi-a dat deja acordul pentru mutare, urmând să semneze un contract valabil pe trei sezoane.

“Hagi în Alanya! Alanyaspor, care a intrat în pauza internațională cu o victorie împotriva lui Besiktas, se pregătește să detoneze bomba pe piața transferurilor. Ianis Hagi, fiul legendei lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a acceptat transferul la gruparea de pe malul Mediteranei, care i-a oferit un contract mai bun decât Karagumruk și decât spaniolii de la Elche.

Gruparea verde-portocalie l-a convins pe decarul de 26 de ani, care s-a despărțit de Rangers. Numărul 10 român a adunat 130 de meciuri în tricoul lui Rangers, în care a marcat de 20 de ori și a oferit 28 de assist-uri.

Hagi, care a mai evoluat pentru Fiorentina în Italia și pentru Genk în Belgia poate evolua atât ca număr 10, cât și în banda dreaptă”, au notat turcii de la fotomac.com.tr.

Înainte să apară interesul celor de la Alanyaspor, Ianis Hagi a mai fost dorit şi de o altă echipă din Turcia, Fatih Karagumruk. Totodată, şi formaţii din Top 5 campionate ale Europei, anume Genoa sau Borussia Monchengladbach, l-au avut în vizor pe fiul “Regelui”.

