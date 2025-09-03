"Telenovela" transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze - Antena Sport

“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. Turcii au anunţat că internaţionalul român şi-a găsit echipă, urmând să semneze cu Alanyaspor.

Ianis Hagi ar fi ajuns deja în oraş, în Alanya, pentru a pune la punct ultimele detalii din contractul pe care îl va avea. Internaţionalul român era liber de contract de la finalul stagiunii trecute, de când s-a despărţit de Rangers.

“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final: semnează cu Alanyaspor

Presa din Turcia a dezvăluit că transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor va fi o adevărată “bombă” în Superliga turcă. Aceştia au menţionat că internaţionalul român şi-a dat deja acordul pentru mutare, urmând să semneze un contract valabil pe trei sezoane.

“Hagi în Alanya! Alanyaspor, care a intrat în pauza internațională cu o victorie împotriva lui Besiktas, se pregătește să detoneze bomba pe piața transferurilor. Ianis Hagi, fiul legendei lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a acceptat transferul la gruparea de pe malul Mediteranei, care i-a oferit un contract mai bun decât Karagumruk și decât spaniolii de la Elche.

Gruparea verde-portocalie l-a convins pe decarul de 26 de ani, care s-a despărțit de Rangers. Numărul 10 român a adunat 130 de meciuri în tricoul lui Rangers, în care a marcat de 20 de ori și a oferit 28 de assist-uri.