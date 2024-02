Toni Kroos vrea să revină la naţionala Germaniei: "Există o posibilitate, da, dar vom vedea" - Antena Sport

Reclamă

Fostul jucător al lui Bayern Munchen, al cărui contract cu Real Madrid expiră în iunie, insistă, de asemenea, că încă se gândeşte la viitorul său în capitala Spaniei: „Nu am decis nimic încă. Sunt foarte fericit că multă lume vrea să mai joc încă un an, este întotdeauna un semn pozitiv. Mă simt bine, dar nu am luat încă o decizie”, a adăugat el.

Toni Kroos anunţa retragerea în iulie 2021

„Am luat decizia de a renunța după acest turneu de mult timp. Îmi era clar de mult timp că nu voi fi disponibil pentru Cupa Mondială 2022 din Qatar.

Reclamă

Vreau să mă concentrez pe deplin pe obiectivele mele cu Real Madrid în următorii câțiva ani. În plus, de acum înainte îmi voi permite pauze care nu mai există ca jucător național de 11 ani. Și mai mult, ca soț și tată, aș vrea să fiu acolo și pentru soția mea și pentru cei trei copii.

A fost o mare onoare pentru mine să pot purta acest tricou atât de mult timp. Am făcut-o cu mândrie și pasiune. Mulțumesc tuturor fanilor și susținătorilor care m-au purtat și m-au susținut cu aplauze și urale. Și mulțumesc tuturor criticilor pentru motivația lor suplimentară.

La sfârșit aș dori să îi mulțumesc mult lui Joachim Low. M-a făcut jucător național și campion mondial. A avut încredere în mine. De mult timp am scris o poveste de succes. A fost o onoare pentru mine”, a transmis Kroos prin intermediul unei scrisori postate pe reţelele de socializare.

Reclamă 4 / 0/3

Care va fi verdictul TAS după apelul Simonei Halep? Suspendarea va fi anulată Suspendarea va fi micşorată Suspendarea va fi mărită Suspendarea va rămâne de 4 ani Vezi rezultatele Loading ... Loading ...