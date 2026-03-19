Ce se va întâmpla cu Radu Drăguşin dacă Tottenham va retrograda? Declaraţia lui Florin Manea

Bogdan Stănescu Publicat: 19 martie 2026, 20:36

Radu Drăguşin, în timpul unui meci / Profimedia Images

Florin Manea (45 de ani) a subliniat că Radu Drăguşin (24 de ani) nu are clauză de reziliere pentru a pleca în cazul în care Tottenham va retrograda. Totuşi, dacă se va întâmpla acest lucru, sunt şanse foarte mari ca Radu Drăguşin să plece de la Tottenham.

După 30 de etape din Premier League, Tottenham se află pe locul 16, cu 30 de puncte, la un singur punct de retrogradare. În acest moment formaţia aflată pe primul loc de retrogradare e West Ham. Tottenham a învins-o, miercuri, pe Atletico Madrid, cu 3-2, dar a părăsit Liga Campionilor, spaniolii câştigând dubla cu scorul general de 7-5.

Florin Manea, despre Radu Drăguşin: “Nu avem clauză să plecăm dacă retrogradează”

“Mai avem 4 ani contract. Nu avem clauză să plecăm dacă retrogradează. Oferte au fost și în iarnă, acum vor fi și mai multe. Nu știa nimeni cât de bine o să revină. Acum cred că o să avem pe bune. Mai e până la vară.

Oriunde ar merge, va avea competiție. Nu va merge la echipe mici. Nu cred că faptul dacă o să fie titular sau nu va conta. Noi nici în iarnă nu am vrut să plecăm, dar nu prea primea șanse să joace la cum evoluau lucrurile. Planul nu era să plece”, a declarat Florin Manea pentru digisport.ro.

Radu Drăguşin este cotat la 20 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. 25 de milioane de euro a plătit Tottenham pentru a-l transfera de la Genoa. Drăguşin mai era dorit atunci de Bayern Munchen şi de Napoli.

