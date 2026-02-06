Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă - Antena Sport

Alexandru Băluţă s-a transferat de la FCSB la Los Angeles, dar jucătorul de 32 de ani cotat la 900.000 de euro a plecat de la echipa lui Son după numai 14 minute disputate!

Băluţă era liber de contract din 2025, după despărțirea de americani. El a semnat acum cu Boluspor până la finalul sezonului.

”Clubul nostru a încheiat un contract cu fotbalistul român Alexandru Băluță până la finalul sezonului.

Alexandru Băluță, născut pe 13 septembrie 1993 la Craiova, România, joacă pe poziția de mijlocaș ofensiv.

Băluță, care și-a început cariera de fotbalist profesionist cu echipa românească Chindia Târgoviște, de-a lungul carierei a jucat la diverse echipe precum Viitorul Constanța, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec, Puskas Akademia și FCSB.