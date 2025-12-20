Trump a cerut ca trofeul „Premiul FIFA pentru pace” oferit de Infantino să fie la fel de înalt ca trofeul Cupei Mondiale - Antena Sport

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut condiţii foarte stricte pentru acordarea „Premiului FIFA pentru pace” din partea lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA, care a avut loc în cadrul ceremoniei de tragerea la sorţi a fazei finale a Cupei Mondiale din 2026, din 5 decembrie, la Washington.

Potrivit The Times, Trump a cerut ca trofeul noului premiu FIFA pentru pace, creat în onoarea sa, să fie cel puţin la fel de înalt ca trofeul Cupei Mondiale şi, de asemenea, ca puşcaşi marini să-l însoţească preşedintele american la decernarea premiilor.

Trump nu a primit doar trofeul, ci şi un certificat FIFA care atestă această înmânare, precum şi o medalie. Ideea că şi puşcaşii marini ar putea ridica trofeul păcii ar fi venit de la consilierii Camerei Reprezentanţilor din Casa Albă. Această cerere a fost categoric respinsă de FIFA.

De asemenea, cotidianul englez anunţă că sala în care a avut loc ceremonia de tragere la sorţi a grupelor pentru Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie 2026 – 19 iulie 2026) a fost redenumită cu câteva zile înainte de recepţie.

Centrul John F. Kennedy se numeşte acum Centrul Cultural Trump-Kennedy.