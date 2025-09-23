Un fost fotbalist de la Real Madrid, verdict dur despre Balonul de Aur: "De asta nu cred în acest trofeu" - Antena Sport

Gala Balonului de Aur a generat o mulțime de reacții, ca în fiecare an, iar în Spania una dintre persoanele care a oferit o opinie tranșantă cu privire la trofeu a fost Alvaro Benito, fotbalistul crescut de Real Madrid. Fostul mijlocaș este de părere că distincția se acordă pe criterii subiective, în ciuda cifrelor și trofeelor pe care le au jucătorii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Benito a venit și cu o analiză asupra luptei din 2025 pentru premiul acordat de revista France Football.

Alvaro Benito, sceptic cu privire la Balonul de Aur

Fostul sportiv, devenit după retragere muzician rock, crede că modul în care votează anumiți jurnaliști la Gala Balonului de Aur nu poate să facă trofeul în caz unul veridic. Benito a vorbit despre subiectivismul unor oameni din presă, care nu analizează anumite realizări ale fiecărui jucător.

În ciuda acestor critici, fotbalistul trecut pe la Real Madrid este de părere că Ousmane Dembele merita pe deplin trofeul, după care a analizat o pare din contracandidații francezului la victorie.

“Criteriul pentru acest trofeu este reprezentat de realizările colective, asta cred că ar trebui să fie mereu. După aceea, din moment ce este o apreciere pur subiectivă a celor care votează, iar noi vedem când apar voturile pe țări că fiecare își favorizează țara sau pe cea vecină… De asta nu cred în acest trofeu sau în faptul că poate fi un criteriu obiectiv.