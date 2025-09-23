Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un fost fotbalist de la Real Madrid, verdict dur despre Balonul de Aur: "De asta nu cred în acest trofeu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Un fost fotbalist de la Real Madrid, verdict dur despre Balonul de Aur: “De asta nu cred în acest trofeu”

Un fost fotbalist de la Real Madrid, verdict dur despre Balonul de Aur: “De asta nu cred în acest trofeu”

Andrei Nicolae Publicat: 23 septembrie 2025, 19:17

Comentarii
Un fost fotbalist de la Real Madrid, verdict dur despre Balonul de Aur: De asta nu cred în acest trofeu

Ousmane Dembele, la gala Balonului de Aur / Profimedia

Gala Balonului de Aur a generat o mulțime de reacții, ca în fiecare an, iar în Spania una dintre persoanele care a oferit o opinie tranșantă cu privire la trofeu a fost Alvaro Benito, fotbalistul crescut de Real Madrid. Fostul mijlocaș este de părere că distincția se acordă pe criterii subiective, în ciuda cifrelor și trofeelor pe care le au jucătorii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Benito a venit și cu o analiză asupra luptei din 2025 pentru premiul acordat de revista France Football.

Alvaro Benito, sceptic cu privire la Balonul de Aur

Fostul sportiv, devenit după retragere muzician rock, crede că modul în care votează anumiți jurnaliști la Gala Balonului de Aur nu poate să facă trofeul în caz unul veridic. Benito a vorbit despre subiectivismul unor oameni din presă, care nu analizează anumite realizări ale fiecărui jucător.

În ciuda acestor critici, fotbalistul trecut pe la Real Madrid este de părere că Ousmane Dembele merita pe deplin trofeul, după care a analizat o pare din contracandidații francezului la victorie.

Criteriul pentru acest trofeu este reprezentat de realizările colective, asta cred că ar trebui să fie mereu. După aceea, din moment ce este o apreciere pur subiectivă a celor care votează, iar noi vedem când apar voturile pe țări că fiecare își favorizează țara sau pe cea vecină… De asta nu cred în acest trofeu sau în faptul că poate fi un criteriu obiectiv.

Reclamă
Reclamă

Evident că Dembele îl merită. A avut cel mai bun sezon al carierei cu o echipă, PSG, care a fost cea mai bună din Europa din ianuarie până la finalul sezoului, a jucat un fotbal extraordinar și a avut cifre bune.

Pedri joacă fotbal precum un înger, nu e niciun dubiu. Lamine Yamal e un jucător mai atractiv, cu siguranță. Mbappe pare un jucător mai bun decât Dembele, păi, este. În ceea ce privește potențialul, cei mai buni atacanți din lume sunt Mbappe și Lamine Yamal, dar nu putem spune mai multe despre titluri individuale“, a spus fostul fotbalist al “galacticilor”, potrivit mundodeportivo.com.

Alvaro Benito a crescut în academia Realului, iar primul său sezon la prima echipă a venit în 1995, după care a fost împrumutat trei ani mai târziu la Tenerife. Ulterior, el a revenit și a mai stat patru sezoane pe Bernabeu, adunând 24 de meciuri și două goluri.

Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
Observator
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
19:07
Mihai Lixandru, mesaj de luptă înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: “Să începem cu dreptul!”
18:48
Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut
18:32
Jucătorul de la FCSB care abia așteaptă să debuteze în Europa League: “Un sentiment nebun”
18:25
Selecționerul Austriei, în spital! Ce se întâmplă cu tehnicianul înaintea duelului cu România
17:52
Alex Dobre, avertizat de Ionel Dănciulescu după scandalul cu fanii Rapidului: “Cel mai dureros asta e”
17:29
Prima reacție a lui Lamine Yamal, după ce a ratat Balonul de Aur. Mesaj pentru Ousmane Dembele
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca