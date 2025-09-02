Un oficial de la Standard Liege n-are dubii privind demiterea lui Rednic: "Fie mă încăpățânam, fie recunoșteam" - Antena Sport

Mircea Rednic a fost demis zilele trecute de pe banca lui Standard Liege după doar cinci etape disputate în campionatul Belgiei. Recent, directorul sportiv al formației valone, Marc Wilmots, a venit cu o reacție legată de decizia de a se desparte de antreorul român.

Oficialul lui Standard a avut un discurs prompt și nu a dat în niciun moment de înțeles că îi pare rău pentru cele întâmplate, mai ales că el și l-a dorit pe Rednic pe banca tehnică inițial.

Marc Wilmots: “Trebuia să ne dăm seama că lucrurile nu funcționează”

Mircea Rednic a rezistat doar cinci meciuri oficiale la revenirea pe banca lui Standard Liege. Deși după primele trei etape avea șapte puncte, au urmat două eșecuri drastice cu Royale Union Saint-Gilloise și Cercle Brugge, ambele cu scorul de 3-0.

Românul a fost înlocuit cu antrenorul ultimei clasate din Jupiler Pro League, Vincent Euvrard, care la rândul său a debutat cu o înfrângere în deplasarea de la Leuven. În urmă cu puțin timp, demiterea lui Rednic a fost adusă în discuție de unul dintre oficialii de la Standard Liege, directorul sportiv Marc Wilmots.

Fostul selecționer al Belgiei dintre 2012 și 2016 a declarat că decizia a fost luată la comun de el și alți doi colegi în momentul în care au observat că anumite aspecte “scârțâie”. Cu toate acestea, Wilmots nu a dat vreun detaliu din interiorul vestiarului.