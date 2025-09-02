Rednic, "săpat" de proprii jucători de la Standard Liege? "Trăgea un pui de somn între antrenamente" - Antena Sport

Mircea Rednic a fost demis zilele trecute de pe banca lui Standard Liege după doar cinci etape disputate în campionatul Belgiei. Această veste a fost discutată în presa din vest, iar un fost jucător de la Anderlecht a lansat o narativă privind motivul pentru care tehnicianul român a fost dat afară.

Potrivit spuselor sale, jucătorii de la Standard au fost decisivi în decizia conducerii de a-l îndepărta pe Rednic de pe banca tehnică.

Plecarea lui Rednic, influențată de proprii jucători

Mircea Rednic a rezistat doar cinci meciuri oficiale la revenirea pe banca lui Standard Liege. Deși după primele trei etape avea șapte puncte, au urmat două eșecuri drastice cu Royale Union Saint-Gilloise și Cercle Brugge, ambele cu scorul de 3-0.

Românul a fost înlocuit cu antrenorul ultimei clasate din Jupiler Pro League, Vincent Euvrard, care la rândul său a debutat cu o înfrângere în deplasarea de la Leuven. Recent, subiectul demiterii lui Rednic a fost discutat de cei de la RTL, care l-au avut alături și pe Andy Kawaya, un fost fotbalist de la Anderlecht.

Deși jurnaliștii prezenți în studio au văzut decizia conducerii drept una discutabilă, fostul sportiv a venit cu o teorie potrivit căreia fotbaliștii de la Standard Liege l-au “săpat” pe antrenorul de 63 de ani. În plus, Kawaya a menționat că Rednic ar fi dormit între antrenamentele echipei, o chestiune considerată total greșită de elevii săi.