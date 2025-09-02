Rednic, "săpat" de proprii jucători de la Standard Liege? "Trăgea un pui de somn între antrenamente" - Antena Sport

Închide meniul
Rednic, "săpat" de proprii jucători de la Standard Liege? "Trăgea un pui de somn între antrenamente"

Rednic, "săpat" de proprii jucători de la Standard Liege? "Trăgea un pui de somn între antrenamente"

Rednic, “săpat” de proprii jucători de la Standard Liege? “Trăgea un pui de somn între antrenamente”

Andrei Nicolae Publicat: 2 septembrie 2025, 10:20

Rednic, săpat de proprii jucători de la Standard Liege? Trăgea un pui de somn între antrenamente

Mircea Rednic, în timpul unui meci / Profimedia

Mircea Rednic a fost demis zilele trecute de pe banca lui Standard Liege după doar cinci etape disputate în campionatul Belgiei. Această veste a fost discutată în presa din vest, iar un fost jucător de la Anderlecht a lansat o narativă privind motivul pentru care tehnicianul român a fost dat afară.

Potrivit spuselor sale, jucătorii de la Standard au fost decisivi în decizia conducerii de a-l îndepărta pe Rednic de pe banca tehnică.

Plecarea lui Rednic, influențată de proprii jucători

Mircea Rednic a rezistat doar cinci meciuri oficiale la revenirea pe banca lui Standard Liege. Deși după primele trei etape avea șapte puncte, au urmat două eșecuri drastice cu Royale Union Saint-Gilloise și Cercle Brugge, ambele cu scorul de 3-0.

Românul a fost înlocuit cu antrenorul ultimei clasate din Jupiler Pro League, Vincent Euvrard, care la rândul său a debutat cu o înfrângere în deplasarea de la Leuven. Recent, subiectul demiterii lui Rednic a fost discutat de cei de la RTL, care l-au avut alături și pe Andy Kawaya, un fost fotbalist de la Anderlecht.

Deși jurnaliștii prezenți în studio au văzut decizia conducerii drept una discutabilă, fostul sportiv a venit cu o teorie potrivit căreia fotbaliștii de la Standard Liege l-au “săpat” pe antrenorul de 63 de ani. În plus, Kawaya a menționat că Rednic ar fi dormit între antrenamentele echipei, o chestiune considerată total greșită de elevii săi.

Jucătorii s-au plâns de abordarea lui, era puțin neglijent. Am auzit că trăgea un pui de somn între antrenamente. Jucătorii s-au plâns de asta, unii au spus că nu au mai văzut așa ceva.

Unii spun că s-a terminat pentru el, că nu mai e cel de odinioară. Nu trebuie să uităm că a avut și probleme de sănătate acum doi ani“, a spus fostul jucător de la Anderlecht, potrivit rtl.be.

Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabePrognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
