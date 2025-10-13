"Un salariu pe măsură". Ce contract i se pregăteşte lui Raţiu în Spania după evoluţia cu Austria - Antena Sport

Închide meniul
“Un salariu pe măsură”. Ce contract i se pregăteşte lui Raţiu în Spania după evoluţia cu Austria

Radu Constantin Publicat: 13 octombrie 2025, 19:48

Un salariu pe măsură. Ce contract i se pregăteşte lui Raţiu în Spania după evoluţia cu Austria

Raţiu este om de bază la naţionala României, dar şi la Rayo Vallecano, care se aşteaptă ca în curând să vină oferte de top pentru român.

Prima mutare făcută de Rayo Vallecano pentru a scoate profit maxim a fost să cumpere cele 50 de procente pe care Villarreal le avea din drepturile federative ale lui Rațiu. Mutarea s-a făcut pentru 5 milioane de euro! Oficialii de la Rayo vor să mai vină şi cu o propunere către Raţiu, şi anume: o nouă înțelegere, iar salariul oferit pentru român va fi ”pe măsura unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa”, notează AS.com.

”Salariul lui Rațiu este unul dintre cele mai mici de la Rayo, dar și din La Liga. El a fost titular în fiecare meci și a jucat în fiecare minut din campionat în acest sezon, iar acum așteaptă ca Rayo să facă o mișcare și să-i reînnoiască contractul și salariul care va fi pe măsura unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa.

Acum, românul zâmbește din nou și vrea să se simtă apreciat și iubit în birourile clubului, așa cum e și în vestiar, și în tribune. Internaționalul știe că această campanie, inclusiv cea din Conference League, va fi importantă și vrea să profite la maximum de fiecare minut. Cu entuziasm, cu dorință și cu speranța că această situație dificilă poate fi rezolvată”, a scris sursa menționată anterior.

Cea mai bună ofertă primită pentru Raţiu a fost de la Wolverhampton. Englezii ofereau suma de 18 milioane de euro în schimbul fundașului român.

