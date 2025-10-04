Valentin Mihăilă i-a "vrăjit" pe turci după ce a marcat din propria jumătate de teren: "Rachetă. Vedeta meciului" - Antena Sport

Valentin Mihăilă a fost lăudat la scenă deschisă în presa din Turcia după ce a marcat primul său gol pentru Rizespor cu un gol de la centrul terenului. Intrat pe teren în minutul 65 al partidei contra lui Alanyaspor, extrema română a plecat pe un contraatac în prelungiri și a șutat puternic din propria jumătate, profitând de o gafă uriașă a goalkeeper-ului advers.
Jurnaliștii de la Fotomac nu s-au ferit să îl catalogheze pe fotbalistul adus de la Parma drept “vedeta meciului” și au vorbit la superlativ despre reușita sa din prelungirile meciului. Sursa citată anterior a titrat “Rachetă de 55 de metri a lui Mihăilă”, după meci.
Valentin Mihăilă i-a dat pe spate pe turci
Aceiași jurnaliști au catalogat primul gol al românului de 25 de ani drept o modalitate de a-și lăsa amprenta pentru echipa sa. Pe lângă laudele pentru reușita sa, turcii nu au putut să nu remarce că golul a fost și o cauză a gafei portarului lui Alanyaspor, Julian.
“Valentin Mihăilă este cel care și-a pus amprenta, cu golul reușit în victoria lui Çaykur Rizespor, scor 5-2, pe terenul lui Antalyaspor. Valentin Mihăilă a fost vedeta meciului, cu un gol pentru Rizespor, în victoria cu 5-2.
În minutul 90, românul de 25 de ani a primit o minge în propria jumătate și a lansat o rachetă, trimițând mingea în plasa porții adverse, după o gafă uriașă a portarului Julian. Golul clasic al lui Mihailă de la aproximativ 55 de metri a fost unul de neuitat“, au scris turcii.
VALENTIN MIHĂILĂ 90′ +1
SÜPER LIG | 🇹🇷 ANTALYASPOR 2-5 ÇAYKUR RIZESPOR pic.twitter.com/oPnx6YH17D
— Goal Gallery (@Goalgallery2) October 3, 2025
Ajuns în vară la Rizespor, Mihăilă a adunat trei meciuri pentru noua sa echipă, fiind măcinat și de o accidentare.
- Reacţia lui Giovanni Becali după ce Valentin Mihăilă a marcat de la centrul terenului!
- O echipă de top din Europa, sfătuită să îl transfere pe Louis Munteanu: “Ar fi o prostie să nu facă o ofertă”
- Valentin Mihăilă, eurogol de la centrul terenului în Turcia! Prima reușită pentru român la Rizespor
- Dennis Man i-a convins! Olandezii şi-au schimbat discursul în privinţa românului: “Chiar are calitate”
- România, devansată în clasamentul coeficienților după eșecurile FCSB-ului și Universității Craiova. Locul ocupat