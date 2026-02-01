Denis Alibec, prima reacție după ce a revenit cu gol la Farul: „Am făcut o greșeală, important e că m-am întors acasă” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Denis Alibec, prima reacție după ce a revenit cu gol la Farul: „Am făcut o greșeală, important e că m-am întors acasă”

Viviana Moraru Publicat: 1 februarie 2026, 19:55

Denis Alibec, la Farul/ Profimedia

Denis Alibec a oferit prima reacție, după ce a marcat în duelul dintre Farul și Universitatea Craiova, încheiat cu scorul de 4-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Atacantul de 35 de ani a reușit să înscrie în primul meci de la revenirea la formația constănțeană. 

Referindu-se la perioada petrecută la FCSB, Denis Alibec a transmis că a făcut o greșeală, însă este bucuros pentru faptul că a revenit „acasă”, la Farul. 

De asemenea, Denis Alibec s-a declarat fericit și pentru victoria importantă obținută de Farul, grație căreia constănțenii s-au apropiat de locurile de play-off. Atacantul a reușit să înscrie în minutul 86, din lovitură liberă, în poarta oltenilor fiind Tudor Băluță, după ce Pavlo Isenko a fost eliminat pentru un fault comis în afara careului. 

„O victorie foarte frumoasă, băieții au făcut un meci extraordinar în prima repriză și cârțile erau deja făcute. Am venit ca și cum nu aș fi plecat. Am fost primit foarte bine, am foarte mulți prieteni aici. De câțiva ani nu m-am mai uitat le televizor, la presă, dar familia mea era afectată de critici și am decis să mă întorc acasă. 

Am făcut o alegere greșită, dar a fost alegerea mea și nu regret nimic. Important e că m-am întors acasă. Este o luptă foarte strânsă acolo, sunt multe echipe la diferențe mici. Trebuie să luăm fiecare meci în parte și să reușim să câștigăm.  

Dinamo joacă fotbal, își dorește să câștige campionatul, dar noi am demonstrat că suntem buni împotriva echipelor de sus și sperăm să facem un meci mare și cu Dinamo”, a declarat Denis Alibec, conform digisport.ro, după Farul – Universitatea Craiova 4-1. 

