Vestea primită de Ianis Hagi, înainte de primul meci cu Alanyaspor. Anunţul turcilor - Antena Sport

Ianis Hagi (26 de ani) a primit o veste importantă înaintea primului meci la Alanyaspor. Turcii au prefaţat confruntarea noii echipe a “Prinţului”, cu Konyaspor, dezvăluind că acesta ar urma să fie rezervă.

Duelul dintre Konyaspor şi Alanyaspor se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00. Cele două echipe se vor înfrunta în etapa a cincea a Superligii Turciei.

Vestea primită de Ianis Hagi, înainte de primul meci cu Alanyaspor

Turcii au anunţat faptul că antrenorul lui Alanyaspor, Joao Pereira, ar urma să-l lase pe banca de rezerve pe Ianis Hagi, la duelul cu Konyaspor. Internaţionalul român ar urma să fie trimis în teren pe parcursul partidei.

Ianis Hagi a bifat ultimul meci la începutul lunii mai, atunci când era trimis pe teren pe finalul derby-ului Rangers – Celtic. Ulterior, el s-a accidentat şi a ratat finalul de sezon, înainte să se despartă de trupa de pe Ibrox.

În vară, înainte să se înţeleagă cu Alanyaspor, Ianis Hagi s-a antrenat alături de cei de la Farul. Internaţionalul român a semnat ulterior cu turcii, fiind prezentat oficial săptămâna trecută.