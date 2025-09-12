Vestea primită de Ianis Hagi, înainte de primul meci cu Alanyaspor. Anunţul turcilor - Antena Sport

Închide meniul
Vestea primită de Ianis Hagi, înainte de primul meci cu Alanyaspor. Anunţul turcilor

Publicat: 12 septembrie 2025, 13:22

Ianis Hagi, la antrenamentele celor de la Alanyaspor/ Instagram

Ianis Hagi (26 de ani) a primit o veste importantă înaintea primului meci la Alanyaspor. Turcii au prefaţat confruntarea noii echipe a “Prinţului”, cu Konyaspor, dezvăluind că acesta ar urma să fie rezervă.

Duelul dintre Konyaspor şi Alanyaspor se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00. Cele două echipe se vor înfrunta în etapa a cincea a Superligii Turciei.

Vestea primită de Ianis Hagi, înainte de primul meci cu Alanyaspor

Turcii au anunţat faptul că antrenorul lui Alanyaspor, Joao Pereira, ar urma să-l lase pe banca de rezerve pe Ianis Hagi, la duelul cu Konyaspor. Internaţionalul român ar urma să fie trimis în teren pe parcursul partidei.

Ianis Hagi a bifat ultimul meci la începutul lunii mai, atunci când era trimis pe teren pe finalul derby-ului Rangers – Celtic. Ulterior, el s-a accidentat şi a ratat finalul de sezon, înainte să se despartă de trupa de pe Ibrox.

În vară, înainte să se înţeleagă cu Alanyaspor, Ianis Hagi s-a antrenat alături de cei de la Farul. Internaţionalul român a semnat ulterior cu turcii, fiind prezentat oficial săptămâna trecută.

Ianis Hagi este cotat la 1.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Sezonul trecut, Ianis Hagi a evoluat în 24 de partide în campionat pentru Rangers, marcând 4 goluri şi reuşind 5 assist-uri.

Ianis Hagi a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Alanyaspor, urmând să aibă un salariu de 800.000 de euro pe an. Totodată, la semnarea contractului, internaţionalul român a primit un bonus de 200.000 de euro.

