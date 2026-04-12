Victorie mare pentru Genoa. Echipa patronată de Dan Șucu, pas important în salvarea de la retrogradare

Dan Şucu la un meci al formaţiei sale din Serie A, Genoa

Formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, a câştigat, cu scorul de 2-1, meciul susţinut, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Sassuolo, în etapa a 32-a din Serie A.

Pentru Genoa au marcat Malinovski (18) şi Ekuban (84), iar pentru Sassuolo a punctat Kone (57).

În momentul în care cele două echipe se îndreptau spre vestiare, la finalul primei reprize, a izbucnit o încăierare între Berardi (Sassuolo) şi Ellertsson (Genoa), care s-au luat la bătaie cu putere chiar la intrarea în tunel. Camerele de filmat au reuşit să surprindă incidentul, iar arbitrul Rapuano a decis să-i elimine pe protagoniştii bătăii, aceiaşi care, pe teren, până cu puţin timp înainte, se înfruntau pe flanc fără să dea semne de nervozitate atât de accentuată.

În clasament, Genoa ocupă locul 13 cu 36 de puncte.

Sassuolo este pe locul 11, cu 42 de puncte.