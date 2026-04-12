Victorie mare pentru Genoa. Echipa patronată de Dan Șucu, pas important în salvarea de la retrogradare

Radu Constantin Publicat: 12 aprilie 2026, 16:07

Dan Şucu la un meci al formaţiei sale din Serie A, Genoa / Profimedia Images

Formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, a câştigat, cu scorul de 2-1, meciul susţinut, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Sassuolo, în etapa a 32-a din Serie A.

Pentru Genoa au marcat Malinovski (18) şi Ekuban (84), iar pentru Sassuolo a punctat Kone (57).

În momentul în care cele două echipe se îndreptau spre vestiare, la finalul primei reprize, a izbucnit o încăierare între Berardi (Sassuolo) şi Ellertsson (Genoa), care s-au luat la bătaie cu putere chiar la intrarea în tunel. Camerele de filmat au reuşit să surprindă incidentul, iar arbitrul Rapuano a decis să-i elimine pe protagoniştii bătăii, aceiaşi care, pe teren, până cu puţin timp înainte, se înfruntau pe flanc fără să dea semne de nervozitate atât de accentuată.

În clasament, Genoa ocupă locul 13 cu 36 de puncte.

Sassuolo este pe locul 11, cu 42 de puncte.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Loading ... Loading ...
Citește și:
Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
Cornel Dinu, glume pe seama lui George Pușcaș! La ce meserie l-a trimis
Sorana Cîrstea, campioană la dublu la Linz! Prestație de excepție alături de Shuai Zhang
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul
Jannik Sinner, campion la Monte Carlo! Italianul l-a învins pe Carlos Alcaraz și revine pe locul 1 ATP
Florentino Perez pregătește o mutare spectaculoasă! Legenda celor de la Real Madrid, la un pas de revenire
Discursul cutremurător al lui Răzvan Lucescu. Cu lacrimi în ochi, a mulțumit tuturor: „Trebuie să acceptăm…”
Parma – Napoli 1-1. Fosta echipă a lui Cristi Chivu, ajutor nesperat pentru român în lupta la titlu din Serie A
1 Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland 2 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 3 O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină 4 Gigi Becali l-a avertizat pe Mirel Rădoi, după FCSB – Oţelul 4-0: “Chiar dacă mă cert cu el, nu îl las”. Ce jucător a criticat 5 Gigi Becali, contrazis în direct de Mihai Pintilii, după FCSB – Oţelul 4-0: “Zi adevărul! Vă e ruşine să ziceţi” 6 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii