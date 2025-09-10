Zinedine Zidane, din ce în ce mai aproape să revină în antrenorat. Unde e mare favorit să ajungă - Antena Sport

Zinedine Zidane nu a mai antrenat nicio echipă din 2021, de când a părăsit-o pe Real Madrid după a doua sa aventura pe Santiago Bernabeu. Câștigătorul Balonului de Aur din 1998 e în momentul de față pregătit să revină pe banca tehnică, mai exact pe cea a naționalei Franței, după ce Didier Deschamps va pleca.

Actualul selecționer al “cocoșului galic” se afă la cârma echipei din anul 2012 și a adunat 171 de partide.

Zidane va fi următorul antrenor al Franței

Potrivit jurnaliștilor iberici de la as.com, “Zizou” va prelua funcția de selecționer al Franței odată cu plecarea lui Didier Deschamps. Fostul mare mijlocaș a mai fost asociat în trecut cu o astfel de mutare, însă totul a picat pe ultima sută de metri în 2022.

Până acum, Zidane și-a petrecut cariera de antrenor doar la Real Madrid, unde a scris istorie în primul său mandat, între 2016 și 2018. La primul său “descălecat”, francezul a câștigat cu formația “blanco” trei Ligi ale Campionilor la rând. Zidane a mai fost o dată pe banca formației din capitală între primăvara lui 2019 și iunie 2021, când a mai câștigat un titlu și o Supercupă a Spaniei.