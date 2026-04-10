Cel mai trist moment pentru Lucescu: „Plângea necontrolabil când i-au spus” Dezvăluirea făcută după moartea sa

Lumanari aprinse la funeraliile lui Mircea Lucescu de pe Arena Nationala din Bucuresti, miercuri 8 aprilie 2026. © FOTO:Raed Krishan/SPORT PICTURES

Impactul pe care l-a avut Mircea Lucescu în fotbal este aproape imposibil de măsurat. Însă o mostră a acestuia a fost reprezentat de numele importante venite să-i aducă un ultim omagiu și de toate declarațiile date de oameni din lumea fotbalului despre cel care a fost Mircea Lucescu.

Una dintre cele mai puternice voci din presa din Turcia, Fatih Altaylı, a povestit în ultima sa emisiune despre relația pe care a avut-o cu Mircea Lucescu în perioada în care acesta le-a antrenat pe Galatasaray și Beșiktaș. Altaylı a lucrat de-a lungul carierei la Cumhuriyet, iar emisiunea Teke Tek are milioane de urmăritori.

A salvat-o pe Galatasaray

Altaylı era apropiat de Galatasaray în momentul venirii lui Mircea Lucescu, în 2000, club cu care a câștigat Supercupa UEFA. Apoi însă au apărut problemele financiare la club, povestește Altaylı.

„În timp ce Turcia se lupta cu criza din 2001, noi aveam un buget de doar 14 milioane de dolari. Ümit Karan lua 400 de mii. Ca să nu se prăbușească clubul, Lucescu a aprobat personal vânzarea unor jucători ca Jardel și Ümit Davala. «Vindeți-i, plătiți salariile băieților, eu tot vă fac campioni». Și a făcut-o” a povestit Altaylı.

Momentul demiterii de la Galata

Lucescu nu a rămas foarte mult timp la Galatasaray. Doar doi ani. Nu a plecat din cauza rezultatelor, ci pentru că s-a dorit aducerea lui Fatih Terim. Momentul în care a plecat de la Galatasaray a fost unul extrem de trist pentru Lucescu. Și-a luat revanșa apoi când a câștigat titlul cu rivala Beșiktaș chiar sezonul următor.