Cel mai trist moment pentru Lucescu: „Plângea necontrolabil când i-au spus” Dezvăluirea făcută după moartea sa

Impactul pe care l-a avut Mircea Lucescu în fotbal este aproape imposibil de măsurat. Însă o mostră a acestuia a fost reprezentat de numele importante venite să-i aducă un ultim omagiu și de toate declarațiile date de oameni din lumea fotbalului despre cel care a fost Mircea Lucescu.
Una dintre cele mai puternice voci din presa din Turcia, Fatih Altaylı, a povestit în ultima sa emisiune despre relația pe care a avut-o cu Mircea Lucescu în perioada în care acesta le-a antrenat pe Galatasaray și Beșiktaș. Altaylı a lucrat de-a lungul carierei la Cumhuriyet, iar emisiunea Teke Tek are milioane de urmăritori.
A salvat-o pe Galatasaray
Altaylı era apropiat de Galatasaray în momentul venirii lui Mircea Lucescu, în 2000, club cu care a câștigat Supercupa UEFA. Apoi însă au apărut problemele financiare la club, povestește Altaylı.
„În timp ce Turcia se lupta cu criza din 2001, noi aveam un buget de doar 14 milioane de dolari. Ümit Karan lua 400 de mii. Ca să nu se prăbușească clubul, Lucescu a aprobat personal vânzarea unor jucători ca Jardel și Ümit Davala. «Vindeți-i, plătiți salariile băieților, eu tot vă fac campioni». Și a făcut-o” a povestit Altaylı.
Momentul demiterii de la Galata
Lucescu nu a rămas foarte mult timp la Galatasaray. Doar doi ani. Nu a plecat din cauza rezultatelor, ci pentru că s-a dorit aducerea lui Fatih Terim. Momentul în care a plecat de la Galatasaray a fost unul extrem de trist pentru Lucescu. Și-a luat revanșa apoi când a câștigat titlul cu rivala Beșiktaș chiar sezonul următor.
„Președintele Canaydın mi-a spus în noaptea titlului: «Să nu spui nimănui, m-am înțeles cu Fatih Terim, mâine îl dau afară pe Lucescu». I-am zis: «Nu face asta, vei distruge clubul», dar nu m-a ascultat. Când i s-a comunicat decizia, Lucescu a izbucnit în plâns. Nu se aștepta deloc.
Cu Terim, adus în locul lui Lucescu, au urmat mai multe sezoane fără rezultate. Datoriile pe care le plătiserăm au reapărut, clubul a intrat din nou în criză. Dacă Lucescu nu ar fi fost dat afară atunci, Galatasaray ar fi putut avea astăzi încă un trofeu european în muzeu” a mai spus Altaylı.
Ultimul mesaj
Fatih Altaylı și-a luat rămas bun de la Lucescu printr-un mesaj în emisiunea sa.
„În timp ce toată lumea sărbătorea titlul, noi, câțiva, i-am făcut o seară de rămas-bun. A plâns și atunci. Încă păstrez fularul galben-roșu pe care mi l-a dat, pe care scrie «Mulțumesc». A fost un mare om de fotbal. Mă simt norocos că l-am cunoscut. Să se odihnească în pace” a încheiat Altaylı.
