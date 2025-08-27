Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial - Antena Sport

Constantin Budescu a semnat cu Arsenal Tunari. Jucătorul ajuns la 36 de ani şi-a ales numărul 50 la noul club. Anunţul oficial a fost făcut de ilfoveni.

“Magician la Arsenal! Budescu a semnat cu Tunari!📝 Zi importanta pentru fotbalul din Tunari! Constantin Budescu este noul nostru fotbalist. “Budi” a semnat cu Arsenal si devine cel mai titrat jucator din istoria clubului.

Constantin Budescu a semnat cu Arsenal Tunari

Budescu are 300 de jocuri în Liga 1 și 100 de goluri, iar pentru echipa națională a jucat de 15 ori si a înscris 5 goluri. În fotbalul românesc, Budi a câștigat titlul de campion, Cupa României si Supercupa, toate cu Astra Giurgiu.

Budescu mai are și 21 de jocuri în Europa League si 5 goluri marcate. Noul nostru jucător va evolua cu numărul 50 pe spate

Bun venit în familia noastră!”, au scris pe Facebook cei de la Arsenal Tunari.