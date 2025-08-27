Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial

Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial

Publicat: 27 august 2025, 13:16

Comentarii
Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial

Constantin Budescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Constantin Budescu a semnat cu Arsenal Tunari. Jucătorul ajuns la 36 de ani şi-a ales numărul 50 la noul club. Anunţul oficial a fost făcut de ilfoveni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Magician la Arsenal! Budescu a semnat cu Tunari!📝 Zi importanta pentru fotbalul din Tunari! Constantin Budescu este noul nostru fotbalist. “Budi” a semnat cu Arsenal si devine cel mai titrat jucator din istoria clubului.

Constantin Budescu a semnat cu Arsenal Tunari

Budescu are 300 de jocuri în Liga 1 și 100 de goluri, iar pentru echipa națională a jucat de 15 ori si a înscris 5 goluri. În fotbalul românesc, Budi a câștigat titlul de campion, Cupa României si Supercupa, toate cu Astra Giurgiu.

Budescu mai are și 21 de jocuri în Europa League si 5 goluri marcate. Noul nostru jucător va evolua cu numărul 50 pe spate
Bun venit în familia noastră!”, au scris pe Facebook cei de la Arsenal Tunari.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Zeci de mii de posturi din administrația locală, desființate. Lista concedierilor, anunțată de Cseke Attila
Observator
Zeci de mii de posturi din administrația locală, desființate. Lista concedierilor, anunțată de Cseke Attila
Cum a ajuns în faliment afacerea senatorului exclus de Diana Șoșoacă, pe care aceasta l-a numit „scursură trădătoare”. Dorin Petrea a împrumutat firma cu sume uriașe
Fanatik.ro
Cum a ajuns în faliment afacerea senatorului exclus de Diana Șoșoacă, pe care aceasta l-a numit „scursură trădătoare”. Dorin Petrea a împrumutat firma cu sume uriașe
13:19
Doi români, în topul celor mai talentați fotbaliști din lume. Ierarhia realizată de specialiști
12:43
Prima echipă calificată în ediția următoare a cupelor europene: e aproape de Groenlanda și la cinci ore de capitală!
12:36
Kairat Almaty și Bodo/Glimt scriu istorie după calificarea în grupa Champions League. Recordurile setate
12:15
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”
11:49
Mircea Rednic, demis de la Standard Liege. Antrenorul român a rezistat doar cinci etape
11:43
Lovitura dată de Răzvan Lucescu. PAOK face cel mai scump transfer din istoria clubului
Vezi toate știrile
1 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 2 Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025 3 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri 4 Ioan Varga a făcut lumină în cazul “Louis Munteanu”. Răsturnarea de situație anunțată de patronul de la CFR 5 Jaqueline Cristian a defilat în meciul cu Danielle Collins la US Open 2025. Victorie uriaşă pentru româncă 6 Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter după debutul fulminant din Serie A. Recordul doborât de român
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”