Cornel Dinu l-a făcut praf pe Răzvan Burleanu: “Un măscărici”. Nici Generaţia de Aur nu a scăpat: “Asta e nenorocirea”

Cornel Dinu a avut un discurs dur la adresa lui Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal. Fostul selecţioner consideră că fotbalul românesc nu are viitor în acest moment, deoarece nu există oameni de valoare care să modeleze tinerii jucători.
“Procurorul” i-a taxat şi pe Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, dar şi pe Mircea Rădulescu, fostul şef al şcolii de antrenori.
Cornel Dinu: “Mie dacă mi-ar da mâine 100.000 de euro pe lună, nu aș lucra în actuala Federație, cu Burleanu”
“Am vizitat când eram președinte, sau chiar antrenor, la Dinamo și la echipa națională, am vizitat aceste centre de formare, Primavera, din Italia. Toate aveau ca responsabili cu echipele diferitelor vârste foști jucători de primă mână din fotbalul italian.
Ceea ce nu se întâmplă la noi. Și de aceea apare un Stoichiță director tehnic, un nu mai știu cine șef al Școlii de Antrenori, cum a fost Mircea Rădulescu, care a scos o întreagă pleiadă de diplome și nu de capacități fotbalistice, contra cost”, a declarat Cornel Dinu, potrivit fanatik.ro.
Cornel Dinu nu ştie în acest moment ce antrenor ar fi potrivit pentru postul de selecţioner al României. “Procurorul” susţine şi că nu ar lucra niciodată cu Răzvan Burleanu şi cu cei care se află acum în FRF.
“E greu de spus un nume. Convingerea mea este mult mai categorică. Mie dacă mi-ar da mâine 100.000 de euro pe lună, nu aș lucra în actuala Federație, cu Burleanu. Am avut impresia că această așa-zisă, numită Generație de Aur, am rezerve în ceea ce înseamnă apelativul respectiv.
Au mai fost generații bune, nimeni nu a câștigat aur în România. Doar Steaua la Sevilla, da, se poate spune așa ceva. Deci, din punctul acesta de vedere, convingerea mea este că stăm foarte prost în ceea ce înseamnă posibilitățile de a crea jucători de valoare și jucători realmente de nivel internațional la echipele noastre”, a declarat Cornel Dinu, potrivit fanatik.ro.
Cornel Dinu: “Am crezut că există o anumită frăţie a celor din Generaţia de Aur”
Cornel Dinu s-a dus şi mai departe şi l-a numit “măscărici” pe preşedintele FRF, neînţelegând de ce foştii jucători din Generaţia de Aur au ajuns să accepte să lucreze cu Răzvan Burleanu:
“Am crezut că există o anumită frăție a celor din Generația de Aur și că stau departe, indiferent de devotamentul pe care îl au pentru echipa națională, de o Federație condusă de acest măscărici care este Burleanu. Ce a făcut la ultima Adunare Generală este inadmisibil. Nu are nimic în comun cu fotbalul.
Dar nenorocirea este că am crezut că această generație are o anumită statură morală și psihică și nu se duce să lucreze pentru o Federație condusă de Burleanu. Totală la ora actuală! Cu excepția prietenului meu și copilului meu Ionuț Lupescu. Și mai sunt totuși.
Dar, din păcate, eu cred că există o anumită barieră morală. Și nu era normal ca Gică Popescu, pentru ceea ce a pățit la alegerile respective, băgat în pușcărie ca să nu fie un obstacol. O nedreptate flagrantă, groaznică. Dar care se petrece în continuare sub anumite aspecte în societatea românească”, a mai spus Cornel Dinu.
- Elias Charalambous, elogii pentru Mircea Lucescu: „O personalitate uriașă! A plecat dintre noi așa cum și-a dorit”
- „Ori mori acolo, ori te duci acasă” Discurs cutremurător al lui Rădoi despre Mircea Lucescu
- Imaginile cutremurătoare de la slujba de înmormântare. România și-a luat adio de la Mircea Lucescu
- Vicepreședintele Galatei, copleșit de emoție la înmormântarea lui Lucescu: „Legendă, nu-l vom uita niciodată”
- Cel mai trist moment pentru Lucescu: „Plângea necontrolabil când i-au spus” Dezvăluirea făcută după moartea sa