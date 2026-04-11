Cornel Dinu l-a făcut praf pe Răzvan Burleanu: “Un măscărici”. Nici Generaţia de Aur nu a scăpat: “Asta e nenorocirea”

Cornel Dinu a avut un discurs dur la adresa lui Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal. Fostul selecţioner consideră că fotbalul românesc nu are viitor în acest moment, deoarece nu există oameni de valoare care să modeleze tinerii jucători.

“Procurorul” i-a taxat şi pe Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, dar şi pe Mircea Rădulescu, fostul şef al şcolii de antrenori.

Cornel Dinu: “Mie dacă mi-ar da mâine 100.000 de euro pe lună, nu aș lucra în actuala Federație, cu Burleanu”

“Am vizitat când eram președinte, sau chiar antrenor, la Dinamo și la echipa națională, am vizitat aceste centre de formare, Primavera, din Italia. Toate aveau ca responsabili cu echipele diferitelor vârste foști jucători de primă mână din fotbalul italian.

Ceea ce nu se întâmplă la noi. Și de aceea apare un Stoichiță director tehnic, un nu mai știu cine șef al Școlii de Antrenori, cum a fost Mircea Rădulescu, care a scos o întreagă pleiadă de diplome și nu de capacități fotbalistice, contra cost”, a declarat Cornel Dinu, potrivit fanatik.ro.

Cornel Dinu nu ştie în acest moment ce antrenor ar fi potrivit pentru postul de selecţioner al României. “Procurorul” susţine şi că nu ar lucra niciodată cu Răzvan Burleanu şi cu cei care se află acum în FRF.