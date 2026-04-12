Home | Fotbal | Fotbal intern | Discursul cutremurător al lui Răzvan Lucescu. Cu lacrimi în ochi, a mulțumit tuturor: „Trebuie să acceptăm…”

Discursul cutremurător al lui Răzvan Lucescu. Cu lacrimi în ochi, a mulțumit tuturor: „Trebuie să acceptăm…”

Sebastian Ujica Publicat: 12 aprilie 2026, 18:19

Comentarii
Răzvan Lucescu a mai rămas în țară două zile după înmormântarea tatălui său, Mircea Lucescu. A vrut să petreacă sărbătorile de Paște alături de întreaga sa familie. A profitat și de o pauză pentru PAOK: echipa sa a jucat pe 5 aprilie cu Panathinaikos, meci după care Răzvan a venit de urgență în țară, iar următorul meci este pe 19 aprilie, la Atena contra lui AEK.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Răzvan Lucescu a vorbit cu presa pentru prima dată după moartea tatălui său.

Răzvan Lucescu a părăsit astăzi România după cea mai tristă perioadă petrecută în țară.

„Nu pot decât să mulţumesc din inimă tuturor celor care au fost alături de tatăl meu pe acest ultim drum, celor care s-au ocupat de organizarea înmormântării, tuturor celor care au avut un gând bun la adresa lui. Absolut tuturor celor care undeva departe sau aici, în Bucureşti, au simţit să fie aproape de el. Din păcate, pentru mine e un moment foarte greu, dar asta e viaţa. Trebuie să ştim să trecem peste. Nu sunt singurul, că sunt atâţia oameni care şi-au pierdut părinţii şi trebuie să înţelegem şi să acceptăm ca să trecem peste.

Aş avea un singur sfat dacă-mi pot permite acest lucru. Tuturor fiilor şi fiicelor, care au părinţi, să stea cât mai mult de vorbă cu ei, cât mai mult, cât mai mult. Dacă ei nu o fac, părinţii să-i forţeze s-o facă, pentru că te iei cu timpul, cu problemele şi se pare că niciodată nu se va întâmpla nimic şi te loveşte deodată şi ajungi să înţelegi că n-ai făcut şi n-ai comunicat destul. Eu, în momentul ăsta, simt că am comunicat prea puţin cu el în ultima vreme” a spus Răzvan Lucescu la plecarea din România.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
Observator
Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
Cornel Dinu, glume pe seama lui George Pușcaș! La ce meserie l-a trimis
Fanatik.ro
Cornel Dinu, glume pe seama lui George Pușcaș! La ce meserie l-a trimis
18:59

Sorana Cîrstea, campioană la dublu la Linz! Prestație de excepție alături de Shuai Zhang
18:43

Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul
18:40

Jannik Sinner, campion la Monte Carlo! Italianul l-a învins pe Carlos Alcaraz și revine pe locul 1 ATP
18:22

Florentino Perez pregătește o mutare spectaculoasă! Legenda celor de la Real Madrid, la un pas de revenire
18:05

Parma – Napoli 1-1. Fosta echipă a lui Cristi Chivu, ajutor nesperat pentru român în lupta la titlu din Serie A
18:04

Spurs a ajuns pe loc de retrogradare. Decizia lui De Zerbi cu Drăgușin, la primul meci pe bancă
Vezi toate știrile
1 Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland 2 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 3 O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină 4 Gigi Becali l-a avertizat pe Mirel Rădoi, după FCSB – Oţelul 4-0: “Chiar dacă mă cert cu el, nu îl las”. Ce jucător a criticat 5 Gigi Becali, contrazis în direct de Mihai Pintilii, după FCSB – Oţelul 4-0: “Zi adevărul! Vă e ruşine să ziceţi” 6 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii