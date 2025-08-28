Doliu în fotbalul românesc! A murit Daniel Ariciu, fost campion naţional cu FC Argeş - Antena Sport

Fostul portar Daniel Ariciu, care a câştigat un titlu de campion naţional cu echipa de fotbal FC Argeş în 1972, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, a anunţat clubul, joi, pe pagina sa de Facebook.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ariciu s-a născut la Berevoieşti, în judeţul Argeş, la 18 octombrie 1950. A intrat repede în vederile lui Leonte Ianovschi, care l-a promovat la juniorii lui Dinamo Piteşti şi apoi, în anul 1969, la numai 18 ani, în poarta primei echipe. Debutul în prima divizie a avut loc la 17 aprilie 1969, în meciul Dinamo Bacău – FC Argeş (1-0). A îmbrăcat tricoul de campion naţional în 1972.

Daniel Ariciu a murit la 74 de ani

La FC Argeş a evoluat în total 130 de partide în prima divizie, fiind remarcat pentru reflexele excelente, priza la minge şi plasamentul deosebit. În anul 1976 s-a transferat la Baia Mare, unde a contribuit la formarea unei echipe foarte bune sub bagheta lui Viorel Mateianu. A revenit la Piteşti în 1980, rămânând încă doi ani. A mers apoi la FC Olt unde a apărat până în 1984. După aceea, a evoluat timp de două sezoane la Universitatea Cluj, începând cu 1983-1984. În sezonul 1984-1985, a fost titularul postului de portar al ”şepcilor roşii”, contribuind efectiv la revenirea echipei în primul eşalon. Din vara lui 1985 a jucat la Muscelul Câmpulung Muscel, acolo unde s-a şi retras.

Are meritul de a fi participat în echipa naţională de juniori la multe din succesele acesteia. A fost selecţionat de peste 30 de ori la naţionala de juniori şi de 15 ori la tineret. Mihai Ariciu, unul dintre fiii săi, este antrenor în cadrul academiei clubului FC Argeş. Înmormântarea va avea loc la Oradea, oraşul în care Daniel Ariciu era stabilit.