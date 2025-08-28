Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Doliu în fotbalul românesc! A murit Daniel Ariciu, fost campion naţional cu FC Argeş - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Doliu în fotbalul românesc! A murit Daniel Ariciu, fost campion naţional cu FC Argeş

Doliu în fotbalul românesc! A murit Daniel Ariciu, fost campion naţional cu FC Argeş

Publicat: 28 august 2025, 18:02

Comentarii
Doliu în fotbalul românesc! A murit Daniel Ariciu, fost campion naţional cu FC Argeş

Daniel Ariciu / Facebook FC Argeş

Fostul portar Daniel Ariciu, care a câştigat un titlu de campion naţional cu echipa de fotbal FC Argeş în 1972, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, a anunţat clubul, joi, pe pagina sa de Facebook.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ariciu s-a născut la Berevoieşti, în judeţul Argeş, la 18 octombrie 1950. A intrat repede în vederile lui Leonte Ianovschi, care l-a promovat la juniorii lui Dinamo Piteşti şi apoi, în anul 1969, la numai 18 ani, în poarta primei echipe. Debutul în prima divizie a avut loc la 17 aprilie 1969, în meciul Dinamo Bacău – FC Argeş (1-0). A îmbrăcat tricoul de campion naţional în 1972.

Daniel Ariciu a murit la 74 de ani

La FC Argeş a evoluat în total 130 de partide în prima divizie, fiind remarcat pentru reflexele excelente, priza la minge şi plasamentul deosebit. În anul 1976 s-a transferat la Baia Mare, unde a contribuit la formarea unei echipe foarte bune sub bagheta lui Viorel Mateianu. A revenit la Piteşti în 1980, rămânând încă doi ani. A mers apoi la FC Olt unde a apărat până în 1984. După aceea, a evoluat timp de două sezoane la Universitatea Cluj, începând cu 1983-1984. În sezonul 1984-1985, a fost titularul postului de portar al ”şepcilor roşii”, contribuind efectiv la revenirea echipei în primul eşalon. Din vara lui 1985 a jucat la Muscelul Câmpulung Muscel, acolo unde s-a şi retras.

Are meritul de a fi participat în echipa naţională de juniori la multe din succesele acesteia. A fost selecţionat de peste 30 de ori la naţionala de juniori şi de 15 ori la tineret. Mihai Ariciu, unul dintre fiii săi, este antrenor în cadrul academiei clubului FC Argeş. Înmormântarea va avea loc la Oradea, oraşul în care Daniel Ariciu era stabilit.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
Observator
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
Fanatik.ro
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
17:46
Gigi Becali, sunat de impresarul lui Adrian Mazilu! Răspunsul dat de patron: “M-am interesat!”
17:17
CFR Cluj – Hacken LIVE TEXT (20:30). Ardelenii, ca și eliminați după 2-7 în tur. Echipele probabile
17:16
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 august
17:12
S-a modificat programul etapei a 9-a din Liga 1! Când joacă Universitatea Craiova și CFR Cluj
17:07
LIVE SCORECorvinul – Farul 0-0. Echipa lui Ianis Zicu luptă pentru grupele Cupei României
16:53
AC Milan dă lovitura pe piaţa transferurilor! Un star din Premier League semnează cu echipa lui Allegri
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”