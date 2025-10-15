Naționala de handbal feminin a României, eșec în primul meci de la EHF EuroCup - Antena Sport

Sub comanda unui nou selecționer, naționala de handbal feminin a României a disputat primul meci din cadrul EHF EuroCup. Selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă a fost învinsă de echipa Norvegiei, la diferență de doar două goluri.

A fost debutul noului selecționer al României, care l-a înlocuit pe banca tehnică pe Florentin Pera, cel care a demisionat din această funcție, cu puțin timp înaintea Campionatului Mondial.

Norvegia – România 29 – 27

Principalele marcatoare ale meciului au fost Reistad 10 goluri, Breistol 4, Rushfeldt 4, pentru Norvegia, respectiv Gorzav 7, Ostase 5, Roşu 5, pentru România. În cealaltă partidă din grupă se duelează, joi, Polonia – Slovacia, anunță news.ro.

În acest an, tricolorele vor mai juca în grupa EHF EuroCup cu Polonia, în 19 octombrie, la Craiova, după care competiţia va continua în 2026. În grupa 2 au fost repartizate Danemarca, Ungaria, Cehia şi Turcia. Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

EHF EuroCup este o competiţie neoficială, dar binevenită pentru tricolore, în condiţiile în care pregătesc participarea la Campionatul Mondial, între 27 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).