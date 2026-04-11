Elias Charalambous, elogii pentru Mircea Lucescu: „O personalitate uriașă! A plecat dintre noi așa cum și-a dorit”

Daniel Işvanca Publicat: 11 aprilie 2026, 11:01

Mircea Lucescu / Sportpictures

S-a făcut o lună de când Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB, însă fostul antrenor al roș-albaștrilor rămâne aproape de fotbalul românesc, unde și-a construit o carieră impresionantă.

Cipriotul nu a putut trece peste trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu și a avut cuvinte uriașe la adresa celui supranumit de italieni „Il Luce”. Fostul selecționer a fost înmormântat cu onoruri militare, vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu.

Elias Charalambous, cuvinte uriașe pentru Mircea Lucescu

România și-a luat adio de la Mircea Lucescu în cursul zilei de vineri, atunci când a avut loc ceremonia de înmormântare a legendarului tehnician român, care a murit marți seară, la vârsta de 80 de ani.

Elias Charalambous și-a arătat aprecierea și respectul față de cel supranumit „Il Luce” și a avut numai cuvinte mari la adresa celui care a ocupat în ultima parte a vieții funcția de selecționer al României.

„Întreaga lume a fost mișcată de pierderea lui Mircea Lucescu. Prin munca și personalitatea sa a devenit un simbol în fotbalul mondial.

Apreciez foarte mult familia Lucescu. Întotdeauna mi-a făcut plăcere să stau de vorbă și să înțeleg anumite lucruri de la ei. Mircea a fost un mentor pentru mulți din România și din străinătate. Este o onoare că am avut șansa să cunosc o personalitate uriașă.

Mircea a plecat dintre noi așa cum și-a dorit. Până în ultimul moment a fost selecționerul echipei naționalei a României”, a declarat Elias Charalambous, potrivit Metrosport.

