Gestul superb al lui Ahmetov după moartea lui Mircea Lucescu: „E prima dată când face asta”

Sebastian Ujica Publicat: 10 aprilie 2026, 8:33

Rinat Ahmetov participa la funeraliile lui Mircea Lucescu de pe Arena Nationala din Bucuresti, joi 9 aprilie 2026. © FOTO:Raed Krishan/SPORT PICTURES

Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, după două zile în care 15.000 de oameni au fost prezenți la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Printre aceștia a fost și Rinat Ahmetov, patronul celor de la Șahtior, împreună cu Darijo Srna, fost jucător pe vremea lui Lucescu și actualul director sportiv al clubului.

Ahmetov, dispărut din spațiul public după startul războiului

Venirea patronului de la Șahtior, Rinat Ahmetov, la priveghiul lui Mircea Lucescu a reprezentat o schimbare majoră pentru miliardarul ucrainean. În primul rând, pentru că acesta nu a mai părăsit țara sa din 2022 încoace, de când a început războiul. Apoi, el a mers pentru prima dată la un meci al echipei, la duelul dinrte Conference League.

„Rinat Ahmetov a insistat să îl conduc la aeroport. Este prima oară de când a început războiul când iese din Ucraina. A spus că dacă tot a venit la București va merge și la meciul lui Sahtior cu AZ Alkmaar. A spus că nu mai merge la niciun meci pe stadion după plecarea lui Mircea Lucescu. Acesta va fi primul din 2014” a declarat agentul Arcadie Zaporojanu pentru Fanatik.

Ahmetov a devenit o necunoscută chiar și pentru jurnaliștii ucraineni. Unul dintre aceștia, prezent la priveghiul lui Mircea Lucescu, a spus că este prima apariție publică din ultimii ani. „Nici nu mai știam cum arată” a spus acesta.

Ahmetov: „Moartea lui Mircea Lucescu, o mare tragedie”

Cel mai bogat om din Ucraina a vorbit pentru presă după ce a mers la priveghiul lui Mircea Lucescu.

“Eu sunt aici astăzi pentru a-mi lua rămas-bun de la prietenul meu. E foarte neaşteptată plecarea dânsului. Este o mare tragedie pentru suporterii lui Şahtior Doneţk, pentru suporterii fotbalului din Ucraina, pentru toţi microbiştii din România şi din toată lumea. Şi pentru suporterii tuturor echipelor unde a antrenat Lucescu.

Mircea Lucescu a fost prietenul meu. 12 ani am colaborat împreună. Am cucerit 22 de trofee, 8 campionate, 6 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe ale Ucrainei şi, în final, şi Cupa UEFA. Îmi amintesc, când am câştigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit. Vă amintiţi, probabil, că a luat drapelul României pentru a se fotografia cu el” a spus Ahmetov.

