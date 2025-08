Mihai Stoica, discurs dur! S-a dezlănţuit după ultimul meci: "Când vezi că unul e în groapă, nu mai arunci pământ" - Antena Sport

Mă, când vezi că unul e în groapă, nu mai arunci niște pământ deasupra, știi, în fine. Și am avut speranțe doar în debutul celei de-a doua jumătăți, când am egalat, dar imediat după aia s-a întâmplat să primim golul trei și s-a cam terminat tot. Iar pe final nu mai contează.

Mihai Stoica, extrem de supărat pe jucătorii celor de la FCSB

Deși îl acuză pe George Găman că a mințit în privința motivului eliminării lui Ștefan Târnovanu, Mihai Stoica se arată foarte dezamăgit și de comportamentul portarului de la FCSB. Spune că acesta a fost avertizat de către conducerea echipei în privința actelor de indisciplină.

“Nu le-am vorbit jucătorilor în această perioadă. În trecut, am făcut-o de multe ori. Ultima dată când am vorbit în vestiar am făcut-o cu pereții. Atunci, printre altele, am vorbit de indisciplină și am spus că nu o să mai tolerez acte de indisciplină sau jucători care protestează. După aia, ați văzut ce s-a întâmplat cu Farul.

Ce face Găman este mizerabil, adică faptul cu minte cu nerușinare. Mie îmi spune ceva, lui Mache altceva, iar în raport apare cu totul și cu totul altceva. E foarte grav ce a făcut Găman, dar n-avea Târnovanu ce să caute acolo.