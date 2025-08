Mihai Stoica, dezvăluiri din vestiarul FCSB! Ce s-a întâmplat cu Alex Musi înaintea plecării la Dinamo - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica vorbeşte despre problemele mari pe care le are campioana. Echipa lui Elias Charalambous a fost eliminată din Champions League încă din turul 2 preliminar. Mai mult, nu se descurcă deloc nici în Liga 1, acolo unde a pierdut Derby de România, scor 3-4, contra celor de la Dinamo.

Mihai Stoica spune că nu îşi explică ce se întâmplă la FCSB. Mai mult, nici nu ştie ce ar trebui să se întâmple ca echipa campioană să iasă din criză.

Mihai Stoica dezvăluie problemele de la FCSB

FCSB a ajuns la 4 eșecuri la rând, iar Mihai Stoica nu își explică cum de echipa care a câștigat titlul la pas poate traversa un astfel de moment.

„Dacă cineva ar reuși să deslușească asta (n.r. ce se întâmplă cu FCSB), ar fi mare de tot. Sigur că sunt cauze multiple, dar ceva ne scapă. Totuși, reculul e prea mare, criza durează deja prea mult. A venit în cele mai importante momente ale sezonului.

Nu mă refer la campionatul intern, acolo am fost și mai rău decât suntem acum. În campionat am fost afectați și de problemele de arbitraj. Doare și nu se va cicatriza prea curând rana provocată de eliminarea din Liga Campionilor, unde am întâlnit un adversar mai mult decât modest”, a mai spus Mihai Stoica, citat de primasport.ro.