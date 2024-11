Mircea Lucescu "aprinde" şi mai mult "războiul" cu şefii Stelei: "E normal ca fanii să ţină cu FCSB. Nu joacă cu vreo echipă comunală" - Antena Sport

”Războiul stelelor” s-a reaprins după ce Clubul Sportiv al Armatei a pornit o campanie celor care o numesc ”Steaua” pe FCSB. Formația din Ghencea a transmis că îl va chema în instanță pe Mircea Lucescu după ce a vorbit de echipa patronată de Gigi Becali sub numele de ”Steaua”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Printre primele măsuri luate de formația roş-albastră se află raportarea unor grupuri şi pagini de Facebook. Mai mult, clubul aflat sub conducerea MApN a amenințat cu datul în judecată pe oricine care folosește numele Steaua când vorbește de FCSB.

Mircea Lucescu a vorbit despre ”războiul stelelor”. Selecţionerul României a dezvăluit motivul pentru care FCSB este mai susţinută de suporteri

Printre cei care se află pe lista clubului din Ghencea se află şi Mircea Lucescu, selecționerul României. Il Luce a vorbit din nou despre ”războiul Stelelor” şi nu s-a ferit să facă, din nou, declarațiile care îl vor duce în fața judecătorilor.

Mai mult, selecționerul României a mărturisit că prima echipă pe care a susținut-o a fost chiar CCA. Antrenorul a explicat motivul pentru care echipa patronată de Gigi Becali este susținută de mai mulți suporteri.

”Nu are niciun rost, este instinctiv. Este greu să-ți vină FCSB. Eu 50 de ani am jucat contra Stelei. Eu țineam cu CCA-ul foarte tare, apoi am devenit dinamovist, iar mai apoi m-am atașat de Rapid. Eu am apărat ideea de continuitate și nu poți să dai la o parte istoria. Fanii sunt steliști, toți țin cu Steaua.