„Ori mori acolo, ori te duci acasă” Discurs cutremurător al lui Rădoi despre Mircea Lucescu

Fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu, a fost înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu. Slujba de înmormântare a început la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie. Accesul a fost limitat la persoanele din familia Lucescu, prieteni ai familiei şi prieteni ai lui Mircea Lucescu.

15.000 de oameni au fost prezenţi în zilele de miercuri şi joi la Arena Naţională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Cu o rezistenţă eroică, familia Lucescu a primit condoleanţele tuturor celor care l-au iubit şi admirat pe Mircea Lucescu şi au venit să îşi ia rămas-bun de la marele antrenor român.

Mirel Rădoi, afectat puternic de moartea lui Lucescu

Mirel Rădoi a vorbit la conferința de presă de dinaintea meciului cu Oțelul despre moartea lui Mircea Lucescu.

„Cine n-ar fi fost afectat? Trebuie să ne uităm la ce a însemnat Mircea Lucescu. Eu am avut onoarea și privilegiul să stau cu dânsul la masă, să discutăm despre fotbal înainte de a juca barajul cu Islanda. Sunt puține persoane norocoase să stea la masă și cu Mircea Lucescu și cu Răzvan Lucescu, așa cum am avut eu posibilitatea de a învăța de la ambii.

Cred că ar fi fost mult mai interesant să vedem un film despre cariera lui Mircea Lucescu, cred că ar fi rămas mult mai multe informații decât ceea ce avem în acest moment despre ce a însemnat Mircea Lucescu. Acum putem să citim articole, putem să ne uităm în arhivă, dar nu putem să avem cu adevărat acele informații pe care dânsul le avea.