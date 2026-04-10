„Ori mori acolo, ori te duci acasă” Discurs cutremurător al lui Rădoi despre Mircea Lucescu

Sebastian Ujica Publicat: 10 aprilie 2026, 16:06

Mirel Rădoi a mers la Arena Națională să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu / SPORTS PICTURES

Fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu, a fost înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu. Slujba de înmormântare a început la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie. Accesul a fost limitat la persoanele din familia Lucescu, prieteni ai familiei şi prieteni ai lui Mircea Lucescu.

15.000 de oameni au fost prezenţi în zilele de miercuri şi joi la Arena Naţională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Cu o rezistenţă eroică, familia Lucescu a primit condoleanţele tuturor celor care l-au iubit şi admirat pe Mircea Lucescu şi au venit să îşi ia rămas-bun de la marele antrenor român.

Mirel Rădoi a vorbit la conferința de presă de dinaintea meciului cu Oțelul despre moartea lui Mircea Lucescu.

„Cine n-ar fi fost afectat? Trebuie să ne uităm la ce a însemnat Mircea Lucescu. Eu am avut onoarea și privilegiul să stau cu dânsul la masă, să discutăm despre fotbal înainte de a juca barajul cu Islanda. Sunt puține persoane norocoase să stea la masă și cu Mircea Lucescu și cu Răzvan Lucescu, așa cum am avut eu posibilitatea de a învăța de la ambii.

Cred că ar fi fost mult mai interesant să vedem un film despre cariera lui Mircea Lucescu, cred că ar fi rămas mult mai multe informații decât ceea ce avem în acest moment despre ce a însemnat Mircea Lucescu. Acum putem să citim articole, putem să ne uităm în arhivă, dar nu putem să avem cu adevărat acele informații pe care dânsul le avea.

A durat maxim două ore acea ședință, a reușit să ne spună despre echipa națională a Turciei, despre echipa națională a Islandei mari, și despre echipa națională a Islandei Under 21 deja știa. A reușit să ne spună cum e să ai nepoți, ce înseamnă să fii antrenor de echipă de club, ce înseamnă să fii antrenor de echipă națională. Multe dintre ele le am notate acasă pentru că la un moment dat nu mai țineam ritmul.

Din păcate trecem prin momentele astea și ce îmi pare cel mai rău este că nu mai poate să spună nimănui cunoștințele pe care le avea despre fotbal. Noi acum apăsăm un singur buton și avem tot raportul printat. Dânsul avea 4 profesori în tribună care își notau pe foi. Noi nu suntem în stare să facem în momentul ăsta ceea ce făcea el în vremurile acelea cu 4 profesori, cu pix și foaie.

Gândiți-vă cât de mare a fost dânsul și unde suntem noi după 40 de ani. Nu mai e vorba de vârstă cât timp ai pasiune pentru fotbal. Ori mori acolo, ori te duci acasă. Cum dânsul a făcut toată cariera ce a vrut, e clar că și momentul l-a ales.

Jucătorii au fost dărâmați. Și nu vorbesc doar de cei pe care îi antrenăm. Am vorbit cu foarte mulți dintre ei. În momentul ăsta nu știu cum pot să participe la antrenamente, cum pot să joace meciuri oficiale. Impactul pe care l-a avut Nea Mircea asupra lor nici ei nu erau conștienți. După acest eveniment nefericit sunt devastați. Sunt jucători care evoluează în străinătate, am discutat cu ei, refuză să creadă, indiferent cine va fi antrenorul naționalei când vor veni la următoarea convocare parcă se vor aștepta să-l vadă pe Nea Mircea” a spus Mirel Rădoi.

Observator
