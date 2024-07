"Putem să jucăm mai bine!" Vlad Chiricheş, mesaj de luptă după Supercupă! Anunţ despre plecarea lui Florinel Coman de la FCSB - Antena Sport

Vlad Chiricheş a transmis un mesaj de luptă, după ce FCSB a triumfat în Supercupă. Fundaşul a dat asigurări că formaţia campioană poate presta un joc mai bun decât cel arătat în duelul cu Corvinul, dat fiind faptul că în prima repriză, hunedorenii au ratat mai mult.e ocazii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a învins-o pe Corvinul cu 3-0, şi a cucerit un nou trofeu. Vlad Chiricheş a început ca titular duelul cu formaţia care a câştigat Cupa României.

Vlad Chiricheş, mesaj de luptă după Supercupă

Vlad Chiricheş s-a declarat norocos pentru faptul că în continuare poate juca fotbal. Acesta a fost pe teren şi la ultima Supercupă câştigată de FCSB, în urmă cu 11 ani.

Fundaşul central a oferit declaraţii şi despre Florinel Coman. Acesta a transmis că „Mbappe” va fi greu de înlocuit la FCSB, după transferul în Qatar, însă este convins că oficialii campioanei vor găsi soluţii.

„Sunt norocos să fiu încă pe teren, mă bucur de asta. Joc cu pasiune, îmi place ce fac şi mă bucur de această victorie. Am început mai greu, mai greu să ne dăm drumul la motoare, nu am avut nici multe meciuri amicale. Am avut picioarele grele după cantonament.