Surpriza verii în Liga 1! Jucătorul dat afară de Gigi Becali a semnat cu CFR Cluj - Antena Sport

Surpriză uriaşă în Liga 1. Jucătorul care tocmai a fost dat afară de la FCSB de către Gigi Becali s-a înţeles cu cei de la CFR Cluj. Este vorba despre închizătorul Ovidiu Perianu care după ce şi-a reziliat contractul cu campioana s-a înţeles cu echipa pregătită de către Dan Petrescu.

Ovidiu Perianu a fost dat afară de Gigi Becali, dar tot se va bate la titlu în Liga 1. Jucătorul în vârstă de 23 de ani va juca la CFR Cluj.

Dat afară de Gigi Becali, Ovidiu Perianu a bătut palma cu CFR Cluj

Deşi părea că îşi va continua cariera la Petrolul, Ovidiu Perianu a deturnat negocierile către Gruia, conform digisport.ro. Sursa citată spune că meciul cu Shkendija, de la Skopje, pierdut de FCSB cu 1-0, i-a fost fatal. Perianu l-a enervat pe patron și a fost exclus din lot, alături de Ștefănescu. Ultimul a ajuns între timp la Konyaspor.

“Perianu a stricat toate mingile. Era liber în centru și a dat mingea în aut. Eu am hotărât, gata. Nu mai face parte din lot. Nu mai are ce căuta. Atât cât poate, poate. Dar la mine nu e supărare. Dacă nu-l am în lot, nu-l bag. Ce rost are să ții un jucător dacă nu e de teapa ta? Ce să-l mai țin pe Ștefănescu?

Dacă îl am în lot, pentru că e băiat de caracter, îi mai dau o șansă. Îmi cer iertare, dar nu trebuia să-l iau în lot. Știi cum e treaba la FCSB: nu ai voie să ai jucători care, atunci când îi bagi, să nu aducă un plus. Pe Perianu îl dau gratis”, a spus Becali după înfrângerea cu Shkendija din prima manșă a turului 2 preliminar din Champions League.