Vicepreședintele Galatei, copleșit de emoție la înmormântarea lui Lucescu: „Legendă, nu-l vom uita niciodată”

Mircea Lucescu a fost înmormântat astăzi. Slujba a început dimineața la Biserica Sfântul Elefterie în prezența unor nume mari din sport. Atât cel românesc, precum Gică Hagi, dar și din Turcia sau Ucraina.

De la Galatasaray, club cu care Mircea Lucescu a câștigat Supercupa UEFA, a venit vicepreședintele clubului, Metin Ozturk.

Înmormântarea, transmisă live în Turcia

La fel ca în România, slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu a fost transmisă în direct. La finalul ei, Metin Ozturk, vizibil copleșit de moment, a vorbit în direct pentru TRT Spor.

„Antrenorul nostru, Lucescu, a fost ca un profesor atât în cariera lui de jucător, cât și în cea de antrenor. A încununat-o pe Galatasaray cu Supercupa, unul dintre cele mai importante trofee. A făcut echipa campioană, apoi a câștigat titluri și cu Beşiktaş. A trăit succese similare și la Șahtior. Astăzi, el a plantat primele semințe ale noii noastre echipe naționale, care merge în America. Este o legendă incredibilă, suntem foarte emoționați. Îl vom aminti cu recunoștință și nu-l vom uita niciodată! Are un loc cu totul special în inimile tuturor turcilor” a spus Metin Öztürk de la București. Vezi aici momentul

Metin Ozturk a fost însoțit la ceremonie de ambasadorul Turciei la București, Özgür Kıvanç Altan.