Sebastian Ujica Publicat: 10 aprilie 2026, 13:35

Vicepreședintele Galatei, copleșit de emoție la înmormântarea lui Lucescu: Legendă, nu-l vom uita niciodată"

Mircea Lucescu a fost înmormântat astăzi, 10 aprilie 2026

Mircea Lucescu a fost înmormântat astăzi. Slujba a început dimineața la Biserica Sfântul Elefterie în prezența unor nume mari din sport. Atât cel românesc, precum Gică Hagi, dar și din Turcia sau Ucraina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De la Galatasaray, club cu care Mircea Lucescu a câștigat Supercupa UEFA, a venit vicepreședintele clubului, Metin Ozturk.

Înmormântarea, transmisă live în Turcia

La fel ca în România, slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu a fost transmisă în direct. La finalul ei, Metin Ozturk, vizibil copleșit de moment, a vorbit în direct pentru TRT Spor.

„Antrenorul nostru, Lucescu, a fost ca un profesor atât în cariera lui de jucător, cât și în cea de antrenor. A încununat-o pe Galatasaray cu Supercupa, unul dintre cele mai importante trofee. A făcut echipa campioană, apoi a câștigat titluri și cu Beşiktaş. A trăit succese similare și la Șahtior. Astăzi, el a plantat primele semințe ale noii noastre echipe naționale, care merge în America. Este o legendă incredibilă, suntem foarte emoționați. Îl vom aminti cu recunoștință și nu-l vom uita niciodată! Are un loc cu totul special în inimile tuturor turcilor” a spus Metin Öztürk de la București. Vezi aici momentul

Metin Ozturk a fost însoțit la ceremonie de ambasadorul Turciei la București, Özgür Kıvanç Altan.

Reclamă
Reclamă
Reclamă
Cât câștigă un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: "Nici cei apropiați nu mă cred"
Observator
Cât câștigă un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: "Nici cei apropiați nu mă cred"
Giovanni Becali, acuze incredibile la moartea lui Mircea Lucescu: „Niciun medic nu putea să-i dea hârtie să stea pe bancă la meciul cu Turcia!”
Fanatik.ro
Giovanni Becali, acuze incredibile la moartea lui Mircea Lucescu: „Niciun medic nu putea să-i dea hârtie să stea pe bancă la meciul cu Turcia!”
13:21

Răzvan Lucescu nu şi-a putut stăpâni emoţiile în timpul discursului din Biserică: “A fost impresionant”
13:00

FotoMircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu
12:56

Mutare șoc în Formula 1: de la Red Bull la McLaren. Urmează Verstappen?
12:40

Florin Răducioiu, mesaj sfâşietor în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: “Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta”
11:53

World Cup 2026 intră în istorie. Turneul transmis live în Universul Antena va fi la înălțime. La propriu
11:09

“Mi-a fost jenă!” Gigi Becali, despre momentul când Mircea Lucescu a fost aproape de a semna cu FCSB: “Poate ar fi venit”
Vezi toate știrile
1 Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii 2 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 3 VIDEOCine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu 4 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 5 FotoPremieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu 6 Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii