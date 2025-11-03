Ilie Dumitrescu i-a reamintit lui Prunea faza în care Suedia a egalat România, în 1994! Reacţia fostului portar - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu i-a reamintit lui Prunea faza în care Suedia a egalat România, în 1994! Reacţia fostului portar

Bogdan Stănescu Publicat: 3 noiembrie 2025, 8:41

Kennet Andersson şi Florin Prunea, în sfertul dramatic România - Suedia de la World Cup 1994 / Profimedia Images

Florin Prunea (57 de ani) i-a criticat pe portarii derby-ului Universitatea Craiova – Rapid 2-2, Isenko (22 de ani) şi Aioani (25 de ani), iar Ilie Dumitrescu (56 de ani) i-a amintit lui Prunea de golul pe care l-a primit de la Kennet Andersson în sfertul dramatic de la Mondial din 1994.

România – Suedia, sfertul de la World Cup 1994, a fost unul dintre cele mai dramatice şi spectaculoase meciuri din istoria fotbalului. Brolin a deschis scorul în minutul 78, după o schemă a suedezilor la o lovitură liberă. Florin Răducioiu a egalat în minutul 88, beneficiind de o deviere, apoi acelaşi Răducioiu a adus România în prelungiri în minutul 100, cu un şut la care Ravelli nu a putut avea replică.

Ilie Dumitrescu i-a adus aminte lui Prunea de gafa din sfertul cu Suedia de la World Cup 1994

În minutul 115 Florin Prunea a comis o gafă, iar Kennet Andersson a înscris cu o lovitură de cap, ducând Suedia la penalty-uri. Suedezii aveau să se impună la loviturile de departajare, după ce, iniţial, Hakan Mild a ratat. Pentru tricolori au ratat de la 11 metri Dan Petrescu şi Miodrag Belodedici.

Iată dialogul amuzant dintre Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro:

Florin Prunea: Amândoi portarii au greșit în repriza a doua. Eu ieșeam la amândouă, dar trebuie să-ți asumi niște riscuri, să joci mingea, nu capul

Ilie Dumitrescu: Tu trebuia să ieși pe centrare la Kennet, acolo. Acum…

Florin Prunea: Am ieșit și eu, la fel. Și Aioani a ieșit la 2-1 și s-a întors la 2-2. Și eu am făcut la fel. Nu la fel am făcut și eu? Numai că la mine a fost direct, nu a mai fost penalty

România nu a mai fost la un Mondial din 1998, din Franţa. Tricolorii au şansa de a se întoarce în America, la 32 de ani de la performanţa de senzaţie obţinută de naţionala lui Hagi, Popescu, Dumitrescu şi Răducioiu. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

România mai are două jocuri în preliminariile World Cup 2026, cu Bosnia, în deplasare, pe 15 noiembrie, de la 21:45 şi cu San Marino, acasă, pe 18 noiembrie, tot de la 21:45. În acest moment România e pe locul 3 în grupa H, cu 10 puncte. Austria e lider, cu 15 puncte, iar Bosnia e pe 2, cu 13 puncte. România are asigurată prezenţa la baraj, prin intermediul Ligii Naţiunilor.

1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba" 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă" 3 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 4 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 5 Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: "S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul" 6 Daniel Opriţa a sărit la scandal după ce Steaua a pierdut în Ghencea. Penalty executat mult peste poartă
