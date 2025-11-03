Ilie Dumitrescu i-a reamintit lui Prunea faza în care Suedia a egalat România, în 1994! Reacţia fostului portar - Antena Sport

Florin Prunea (57 de ani) i-a criticat pe portarii derby-ului Universitatea Craiova – Rapid 2-2, Isenko (22 de ani) şi Aioani (25 de ani), iar Ilie Dumitrescu (56 de ani) i-a amintit lui Prunea de golul pe care l-a primit de la Kennet Andersson în sfertul dramatic de la Mondial din 1994.

România – Suedia, sfertul de la World Cup 1994, a fost unul dintre cele mai dramatice şi spectaculoase meciuri din istoria fotbalului. Brolin a deschis scorul în minutul 78, după o schemă a suedezilor la o lovitură liberă. Florin Răducioiu a egalat în minutul 88, beneficiind de o deviere, apoi acelaşi Răducioiu a adus România în prelungiri în minutul 100, cu un şut la care Ravelli nu a putut avea replică.

Ilie Dumitrescu i-a adus aminte lui Prunea de gafa din sfertul cu Suedia de la World Cup 1994

În minutul 115 Florin Prunea a comis o gafă, iar Kennet Andersson a înscris cu o lovitură de cap, ducând Suedia la penalty-uri. Suedezii aveau să se impună la loviturile de departajare, după ce, iniţial, Hakan Mild a ratat. Pentru tricolori au ratat de la 11 metri Dan Petrescu şi Miodrag Belodedici.

Iată dialogul amuzant dintre Florin Prunea şi Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro:

Florin Prunea: Amândoi portarii au greșit în repriza a doua. Eu ieșeam la amândouă, dar trebuie să-ți asumi niște riscuri, să joci mingea, nu capul