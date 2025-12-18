„E ultimul său sezon pe Etihad” - Anunț bombă din Anglia! Conducerea caută deja înlocuitor - Antena Sport

Închide meniul
Premier League

„E ultimul său sezon pe Etihad” – Anunț bombă din Anglia! Conducerea caută deja înlocuitor

Daniel Işvanca Publicat: 18 decembrie 2025, 19:20

Manchester City / Getty Images

Pep Guardiola este antrenorul celor de la Manchester City din vara anului 2016. Antrenorul spaniol mai are contract cu gruparea din Premier League pentru încă un an și jumătate.

Zilele acestea, presa din Anglia a început să vorbească tot mai mult despre un lucru total neașteptat. Aceștia au transmis că Manchester City îi caută deja înlocuitor lui Pep, care ar fi anunțat că va pleca la finalul acestui sezon.

Pep Guardiola pleacă de la City! Anunțul presei din Anglia

În vara anului 2026, Pep Guardiola va bifa borna de zece ani pe banca celor de la Manchester City. Deși tehnicianul mai are contract cu englezii până în iulie 2027, acesta ar fi luat deja decizia de a pleca de pe Etihad.

Mai mult decât atât, presa britanică a transmis că oficialii celor de la Manchester City sunt în căutarea unui înlocuitor. Pep a stabilit de curând un record impresionant în Premier League.

El a reușit performanța de a cucerit șase titluri de campion al Angliei, patru Cupe ale Ligii, două Cupe ale Angliei, trei Supercupe, UEFA Champions League, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

