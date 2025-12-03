Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jugurtha Hamroun a semnat cu Băicoi şi face echipa ideală din foștii colegi! Pe cine bagă titular lângă Xavi - Antena Sport

Home | Fotbal | Jugurtha Hamroun a semnat cu Băicoi şi face echipa ideală din foștii colegi! Pe cine bagă titular lângă Xavi

Jugurtha Hamroun a semnat cu Băicoi şi face echipa ideală din foștii colegi! Pe cine bagă titular lângă Xavi

Radu Constantin Publicat: 3 decembrie 2025, 11:37

Comentarii
Jugurtha Hamroun a semnat cu Băicoi şi face echipa ideală din foștii colegi! Pe cine bagă titular lângă Xavi

Jugurtha Hamroun a semnat în Liga 3 din România, cu CSO Băicoi, formație antrenată de Valentin Lazăr (36 de ani). El şi-a făcut deja debutul, iar decizia lui a surprins pe toată lumea, mai ales că s-a retras de ceva vreme din fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cum a ajuns aici? “Prea mult dor de fotbal! M-a sunat Vali (n.r. Vali Lazăr), am vorbit cu el, îmi este un prieten foarte bun și mi-a propus să vin să fac mișcare, să joc. Am acceptat imediat”, povesteşte Hamroun în Pro Sport.

Când vine vorba de experienţa trăită la FCSB şi raportul cu Gigi Becali, Hamroun vorbeşte laudativ. “E altfel decât la televizor. Când vorbești cu el față în față e foarte calm, foarte bun, m-a ajutat și când am avut o perioadă grea și am vrut să plec. Am primit oferta foarte bună din Qatar și nu aveam cum să refuz. M-a invitat cu tatăl meu la palatul lui și s-a rezolvat în 10 minute. Foarte calm, foarte bun, nu e Gigi pe care-l vedeți voi la televizor!”, a povestit Hamroun.

El a vorbit şi de perioada în care a fost coleg cu Xavi. “Sunt unele oferte pe care nu poți să le refuzi, vin o singură dată în carieră. Să știți că Al Saad este un club foarte mare în Asia, am jucat în Champions League și acolo, am fost coechipier cu Xavi, cu Gabi de la Atletico, cu jucători mari”, a spus el.

Pus să facă o echipă ideală, cu toţi jucătorii valoroşi cu care a jucat, Hamroun a ales umătorul 11. “Portar o să-l pun pe Ibrahim Sehic, am jucat cu el în Turcia, portar al naționalei Bosniei, foarte bun. În dreapta… Pedro (n.r. Pedro Miguel), în stânga, Alin Toșca. Fundaș central Varela… și-i dau și banderola de căpitan, lângă el Gabi Tamaș. Numărul 6 este Xavi, în fața lui, numărul 10, Nicolae Stanciu, în stânga o să-l pun pe Cernat, iar pe dreapta o să-l aleg pe Tresor LuaLua. Vârf merg pe Bounedjah (n.r. Baghdad Bounedjah, atacant algerian care a înscris peste 200 de goluri pentru Al Saad). Mortal!”, a mai spus Hamroun.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare
Observator
Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare
„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”. Sorin Cârțu, laude la scenă deschisă pentru tehnicianul portughez: „Se vede că a făcut asta”
Fanatik.ro
„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”. Sorin Cârțu, laude la scenă deschisă pentru tehnicianul portughez: „Se vede că a făcut asta”
12:07
VIDEOOklahoma City Thunder, victorie cu Golden State Warriors. Anthony Edwards, erou pentru Minnesota într-un “thriller”
12:01
Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia
11:53
România și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială de Rugby. Duel infernal contra campioanei en-titre
11:44
“Mi-am pierdut părul”. Pep Guardiola, show în fața jurnaliștilor după nebunia de meci dintre City și Fulham
11:19
Alexandru Musi a spus tot despre accidentarea sa de la națională. Poate reveni în derby-ul cu FCSB?
11:00
Mirel Rădoi este istorie. Ce răspuns a dat Cârţu la întrebarea dacă Felipe Coelho a schimbat în bine Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 Roxana Moise a murit la 39 de ani 2 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova 6 Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz