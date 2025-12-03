Jugurtha Hamroun a semnat cu Băicoi şi face echipa ideală din foștii colegi! Pe cine bagă titular lângă Xavi - Antena Sport

Jugurtha Hamroun a semnat în Liga 3 din România, cu CSO Băicoi, formație antrenată de Valentin Lazăr (36 de ani). El şi-a făcut deja debutul, iar decizia lui a surprins pe toată lumea, mai ales că s-a retras de ceva vreme din fotbal.

Cum a ajuns aici? “Prea mult dor de fotbal! M-a sunat Vali (n.r. Vali Lazăr), am vorbit cu el, îmi este un prieten foarte bun și mi-a propus să vin să fac mișcare, să joc. Am acceptat imediat”, povesteşte Hamroun în Pro Sport.

Când vine vorba de experienţa trăită la FCSB şi raportul cu Gigi Becali, Hamroun vorbeşte laudativ. “E altfel decât la televizor. Când vorbești cu el față în față e foarte calm, foarte bun, m-a ajutat și când am avut o perioadă grea și am vrut să plec. Am primit oferta foarte bună din Qatar și nu aveam cum să refuz. M-a invitat cu tatăl meu la palatul lui și s-a rezolvat în 10 minute. Foarte calm, foarte bun, nu e Gigi pe care-l vedeți voi la televizor!”, a povestit Hamroun.

El a vorbit şi de perioada în care a fost coleg cu Xavi. “Sunt unele oferte pe care nu poți să le refuzi, vin o singură dată în carieră. Să știți că Al Saad este un club foarte mare în Asia, am jucat în Champions League și acolo, am fost coechipier cu Xavi, cu Gabi de la Atletico, cu jucători mari”, a spus el.

Pus să facă o echipă ideală, cu toţi jucătorii valoroşi cu care a jucat, Hamroun a ales umătorul 11. “Portar o să-l pun pe Ibrahim Sehic, am jucat cu el în Turcia, portar al naționalei Bosniei, foarte bun. În dreapta… Pedro (n.r. Pedro Miguel), în stânga, Alin Toșca. Fundaș central Varela… și-i dau și banderola de căpitan, lângă el Gabi Tamaș. Numărul 6 este Xavi, în fața lui, numărul 10, Nicolae Stanciu, în stânga o să-l pun pe Cernat, iar pe dreapta o să-l aleg pe Tresor LuaLua. Vârf merg pe Bounedjah (n.r. Baghdad Bounedjah, atacant algerian care a înscris peste 200 de goluri pentru Al Saad). Mortal!”, a mai spus Hamroun.