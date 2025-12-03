Oltenii profită de cadoul făcut de Mihai Rotaru. Câte bilete gratuite s-au dat Universitatea Craiova - CFR - Antena Sport

Universitatea Craiova o va întâlni pe CFR Cluj în următoarea etapă din Liga 1, iar fanii olteni au intrare liberă la partida de pe Ion Oblemenco, ca urmare a anunțului făcut de Mihai Rotaru după victoria cu Mainz din Conference League. Recent, formația din Bănie a pus în vânzare biletele și în doar patru ore s-a vândut un număr imens de bilete.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stadionul Ion Oblemenco poate fi plin la ora meciului dintre Craiova și CFR, ținând cont de mobilizarea de care au dat dovadă fanii echipei alb-albastre din momentul în care s-au pus în vânzare biletele. Un factor important este evident faptul că tichetele sunt gratuite, un cadou făcut de conducerea clubului după succesul imens din Conference League cu Mainz.

10.000 de bilete în patru ore

Potrivit unui mesaj publicat de Universitatea Craiova, în doar patru ore de la punerea în vânzare a biletelor, 10.000 de suporteri deja și-au rezervat locul pe stadion. Astfel, într-un timp record a fost deja ocupată o treime din arena “leilor”.

“Peste 10.000 de olteni și-au rezervat biletele pentru meciul cu CFR Cluj în doar 4 ore! Datorită cererii foarte mari și deoarece ne dorim cât mai mulți suporteri să aibă posibilitatea de a ajunge la partida cu ardelenii, am decis să limităm achiziția la maxim două bilete/persoană.

Astfel, ne asigurăm că suporterii din toate colțurile Olteniei vor avea posibilitatea de participa la Sărbătoarea alb-albastră. Forza Știința“, a fost mesajul transmis de clubul din Bănie pe rețelele sociale.