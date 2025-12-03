Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Oltenii profită de cadoul făcut de Mihai Rotaru. Câte bilete gratuite s-au dat Universitatea Craiova - CFR - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Oltenii profită de cadoul făcut de Mihai Rotaru. Câte bilete gratuite s-au dat Universitatea Craiova – CFR

Oltenii profită de cadoul făcut de Mihai Rotaru. Câte bilete gratuite s-au dat Universitatea Craiova – CFR

Andrei Nicolae Publicat: 3 decembrie 2025, 10:56

Comentarii
Oltenii profită de cadoul făcut de Mihai Rotaru. Câte bilete gratuite s-au dat Universitatea Craiova – CFR

Anunțul făcut pe tabela Universității Craiova, după victoria cu Mainz / Sport Pictures

Universitatea Craiova o va întâlni pe CFR Cluj în următoarea etapă din Liga 1, iar fanii olteni au intrare liberă la partida de pe Ion Oblemenco, ca urmare a anunțului făcut de Mihai Rotaru după victoria cu Mainz din Conference League. Recent, formația din Bănie a pus în vânzare biletele și în doar patru ore s-a vândut un număr imens de bilete.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stadionul Ion Oblemenco poate fi plin la ora meciului dintre Craiova și CFR, ținând cont de mobilizarea de care au dat dovadă fanii echipei alb-albastre din momentul în care s-au pus în vânzare biletele. Un factor important este evident faptul că tichetele sunt gratuite, un cadou făcut de conducerea clubului după succesul imens din Conference League cu Mainz.

10.000 de bilete în patru ore

Potrivit unui mesaj publicat de Universitatea Craiova, în doar patru ore de la punerea în vânzare a biletelor, 10.000 de suporteri deja și-au rezervat locul pe stadion. Astfel, într-un timp record a fost deja ocupată o treime din arena “leilor”.

Peste 10.000 de olteni și-au rezervat biletele pentru meciul cu CFR Cluj în doar 4 ore! Datorită cererii foarte mari și deoarece ne dorim cât mai mulți suporteri să aibă posibilitatea de a ajunge la partida cu ardelenii, am decis să limităm achiziția la maxim două bilete/persoană.

Astfel, ne asigurăm că suporterii din toate colțurile Olteniei vor avea posibilitatea de participa la Sărbătoarea alb-albastră. Forza Știința“, a fost mesajul transmis de clubul din Bănie pe rețelele sociale.

Reclamă
Reclamă

Duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj va avea loc duminică, de la ora 20:30.

Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel BăluţăEugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluţă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare
Observator
Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
Fanatik.ro
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
12:47
Ungaria – România LIVE TEXT (19:00). Meci pentru sferturi la Campionatul Mondiald de handbal feminin
12:46
Valeriu Iftime anunță prime de titlu pentru FC Botoşani: “Le dau și dacă ne calificăm în cupele europene”
12:07
VIDEOOklahoma City Thunder, victorie cu Golden State Warriors. Anthony Edwards, erou pentru Minnesota într-un “thriller”
12:01
Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia
11:53
România și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială de Rugby. Duel infernal contra campioanei en-titre
11:44
“Mi-am pierdut părul”. Pep Guardiola, show în fața jurnaliștilor după nebunia de meci dintre City și Fulham
Vezi toate știrile
1 Roxana Moise a murit la 39 de ani 2 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova 6 Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz