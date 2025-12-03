Alexandru Musi a spus tot despre accidentarea sa de la națională. Poate reveni în derby-ul cu FCSB? - Antena Sport

Alexandru Musi a acordat un interviu amplu pentru canalul canalul oficial de YouTube al lui Dinamo, în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte. Jucătorul de 21 de ani a vorbit inclusiv despre cum s-a accidentat la ultima acțiune a naționalei Under-21, dar și despre șansele să evolueze în derby-ul echipei sale cu FCSB.

Situația accidentării lui Musi la națională a iscat o adevărată polemică în fotbalul românesc, după ce au apărut voci care au spus că jucătorul lui Dinamo a fost forțat să se antreneze deși avea probleme. Recent, extema alb-roșiilor a decis să expună povestea respectivă din punctul său de vedere și a expus o narativă potrivit căreia unii oameni din staff-ul naționalei nu l-au crezut când le-a transmis că simte dureri.

Musi a vorbit despre accidentarea sa

În interviul acordat, Musi a povestit pe larg firul poveștii în urma căreia a ajuns să fie indisponibil în acest moment pentru Zeljko Kopic.

“Am avut meciul cu Csikszereda când am jucat bine, după aceea am plecat la lot a doua zi. Am făcut refacere și ne-am antrenat pe teren sintetic, pentru că pe sintetic se juca în Finlanda. Am ajuns acolo la Buftea am făcut un sprint și am simțit ceva mai tare aici (n.r. arată spre coapsa piciorului drept).

Doctorii mi-au făcut o ecografie și mi-au spus că nu e nimic rupt, nimic întins, doar o suprasolicitare. A treia zi am plecat spre Finlanda și nu am făcut antrenament. A patra zi am încercat să fac, dar mă ținea și în a cincea zi nu am jucat meciul cu Finlanda.