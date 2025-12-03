Alexandru Musi a spus tot despre accidentarea sa de la națională. Poate reveni în derby-ul cu FCSB? - Antena Sport

Alexandru Musi a acordat un interviu amplu pentru canalul canalul oficial de YouTube al lui Dinamo, în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte. Jucătorul de 21 de ani a vorbit inclusiv despre cum s-a accidentat la ultima acțiune a naționalei Under-21, dar și despre șansele să evolueze în derby-ul echipei sale cu FCSB.
Situația accidentării lui Musi la națională a iscat o adevărată polemică în fotbalul românesc, după ce au apărut voci care au spus că jucătorul lui Dinamo a fost forțat să se antreneze deși avea probleme. Recent, extema alb-roșiilor a decis să expună povestea respectivă din punctul său de vedere și a expus o narativă potrivit căreia unii oameni din staff-ul naționalei nu l-au crezut când le-a transmis că simte dureri.
Musi a vorbit despre accidentarea sa
În interviul acordat, Musi a povestit pe larg firul poveștii în urma căreia a ajuns să fie indisponibil în acest moment pentru Zeljko Kopic.
“Am avut meciul cu Csikszereda când am jucat bine, după aceea am plecat la lot a doua zi. Am făcut refacere și ne-am antrenat pe teren sintetic, pentru că pe sintetic se juca în Finlanda. Am ajuns acolo la Buftea am făcut un sprint și am simțit ceva mai tare aici (n.r. arată spre coapsa piciorului drept).
Doctorii mi-au făcut o ecografie și mi-au spus că nu e nimic rupt, nimic întins, doar o suprasolicitare. A treia zi am plecat spre Finlanda și nu am făcut antrenament. A patra zi am încercat să fac, dar mă ținea și în a cincea zi nu am jucat meciul cu Finlanda.
N-am putut și nu mă antrenasem deloc, nu avea cum să mă bage. Mi-au spus că mă lasă să mă refac pentru Spania. Au trecut zilele acestea, am ajuns la Sibiu pentru meciul cu Spania. Am făcut un antrenament ușor de refacere cu băieții, a fost mai ok. Al doilea antrenament a fost mai bine, al treilea tot mai bine. La al patrulea, înainte de meci, la un șut am simțit un pic mai tare. Cred că acolo s-a rupt.
Eu le-am spus celor din staff. Nu știu. Fiecare om își poate da cu părerea. Poate că cei de acolo nu m-au crezut. Poate au crezut că nu vreau să joc. Nu vreau să intru în polemici. Pe mine m-a durut, asta am simțit să fac, să nu joc.
Erau două meciuri puternice cu Finlanda și Spania și, sincer, trebuie să fii nebun să nu vrei să joci la echipa națională U21. Fiecare își poate da cu părerea și să creadă ce vrea el. Asta este. Pe mine chiar nu mă interesează“, a spus Musi la 48TV.
Musi, incert pentru duelul cu FCSB
Când a fost întrebat dacă poate juca în derby-ul de sâmbătă cu FCSB, fostul fotbalist al roș-albaștrilor s-a arătat reticent. Musi crede că o prezență în duelul de pe Arena Națională ar fi un risc prea mare, deși a dezvăluit că sunt șanse să revină pe teren în acest an.
“Din ce am înțeles, refacerea a evoluat foarte repede și foarte bine. Nu mai am absolut nicio durere, dar să joc cu FCSB cred că este foarte riscant.
Da, dacă planul iese bine cu ce avem noi de făcut, cu preparatorii și ce am eu de făcut, o să mai fac un RMN săptămâna viitoare și dacă o să fie OK, eu zic că sunt șanse să mă vedeți pe teren. Orice se poate întâmpla“.
După meciul cu FCSB, Dinamo va mai avea partide de disputat cu Metaloglobus și UTA.
